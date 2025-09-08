Tamara Falcó no se arrepiente de su topless a pesar de la cruzada mariana contra ella

Según una fuente de su entorno, "no se arrepiente de haber posado para esa imagen y no entiende el porqué de tanto escándalo. Si reconoce que puede haber chocado esa fotografía porque no nos tiene acostumbrados a algo así, pero No le da mayor importancia a los hechos".

Aún así, está molesta por algunas llamadas de sus amigas y compañeras en la fe, que la mostraron su desacuerdo con el topless. Y es que una de ellas es una de sus íntimas.

La cuestión es que desde que está al lado de Iñigo Onieva, su marido, Tamy ha cambiado mucho, ya no es la mujer "remilgada" de antaño ni hace alarde de su fervor religioso. Tampoco se la ve, al igual que sucedía antes, con ese grupo de amistades con el que viajaba a los santuarios marianos.

Hasta su madre se extrañó de verla con el pecho al aire, aunque fuera boca abajo. Causa hilaridad que su hija diga que "no hice ningún topless", cuando la imagen evidencia lo contrario. No se entiende esta salida de tono cuando reconoce que no se arrepiente de nada. Como diría un castizo, "a lo hecho, pecho".

Hace unos días, los reporteros de una agencia la pillaban asistiendo a un concierto de uno de sus grupos musicales favoritos, "Hakuna", y a la pregunta de qué cómo se encuentra, respondió tajante que "bien, muy bien". No quiso opinar sobre el libro de memorias de su madre, que saldrá al mercado en septiembre, ni tampoco sobre la relación sentimental de su cuñada, Alejandra Onieva, con el actor norteamericano Jesse Williams.