La nueva vida de Kiko Rivera tras su separación con Irene Rosales: se compra una casa de medio millón de euros

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales ha sido una de las noticias que más ha dado de qué hablar estas últimas semanas. Después de 11 años de relación, el matrimonio ha tomado caminos separados, aunque siempre estarán unidos por sus hijas, Ana y Carlota, su prioridad en estos momentos.

El paso de Kiko Rivera

Según ha desvelado Saúl Ortiz este fin de semana en "Fiesta", "Kiko Rivera ha dado un paso al frente y se ha comprado un chalet unifamiliar en Mairena del Aljarafe con parcela y piscina por el que habría pagado en torno a 500.000 euros". "Ha cumplido un sueño porque él lleva mucho tiempo queriendo ser propietario. Me traslada una persona cercana que hace mucho tiempo que quería comprarse una casa y da la casualidad que ha sido en la separación, pero no era esa la intención", ha explicado el tertuliano sobre esta importante decisión.

Kiko Rivera e Irene Rosales: así ha sido su reaparición ante las cámaras Europa Press

La localidad elegida para su nuevo hogar está a tan solo 6 kilómetros de la casa en la que Irene Rosales vive con sus hijas, estratégicamente elegida para estar muy cerca de sus pequeñas.

La reacción de Kiko

Tras salir a la luz que ha comprado una vivienda, Kiko Rivera ha sido interceptado por las cámaras en el aeropuerto de Sevilla y ha sido preguntando sobre el asunto. El DJ ha optado por el silencio y no ha querido ni confirmar ni desmentir esta información, mostrándose esquivo con la Prensa.