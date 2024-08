Kiko Rivera deja claro qué es "lo único que me preocupa" el día del cumpleaños de su madre, Isabel Pantoja

Isabel Pantoja alcanza este 2 de agosto los 68 años, pero lo cierto es que no está para muchas celebraciones. Los problemas de salud que ha sufrido recientemente y el distanciamiento con sus hijos minan una moral que solo levantan quienes todavía están a su lado, como su hermano Agustín Pantoja o su sobrina Anabel.

Esta última ha publicado en sus redes sociales una emotiva felicitación en la que muestra cómo reveló a su tía que estaba embarazada, una de las pocas buenas nuevas que han sacado una sonrisa a la tonadillera en los últimos meses.

No espera la tonadillera un mensaje de ninguno de sus hijos, aunque Kiko Rivera sí se ha pronunciado en redes sociales para dejar claro que nada tiene que ver con la polémica que pueda rodear al cumpleaños de su madre. A punto de coger un vuelo para atender una cita profesional, el DJ ha señalado que “lo único que me importa” es el concierto que ofrecerá esta noche, y recalca que está totalmente alejado de la crónica social y sus dimes y diretes.

“Tengo a la prensa preguntando gilipolleces. Por favor, dejadme en paz. No quiero volver a lo mismo de antes, al estrés de tener todo el rato una cámara siguiéndome, no tengo ganas de eso. Además que yo ya no hago corazón, así que respetadme, por favor. No estoy haciendo nada de corazón”, ha insistido a través de sus redes sociales.

Kiko Rivera, nervioso y con fallos técnicos antes de viajar cerca de su madre sin planes de verla en su cumpleaños Europa Press

Lo cierto es que el DJ lleva un tiempo alejado de la pequeña pantalla y el papel couché, pero fiel a su estilo de no dar puntada sin hilo, recientemente compartió una dura reflexión que parecía dirigida a su madre, que en ese momento atravesaba uno de sus peores momentos en lo que a salud se refiere.

“A todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Puede que en un principio las cosas le salgan como había planeado, pero tarde o temprano Dios se encargará de pasarle factura, pues la justicia divina es algo de lo que nadie puede escapar”, compartió Rivera en su cuenta de Instagram.

En cuanto a Pantoja, como se ha comentado anteriormente, no se espera ninguna fiesta por su cumpleaños. “Desde que salió de prisión no ha vuelto a celebrar sus cumpleaños, normalmente, el día antes de cantar, no suele salir de su hotel, a no ser que tenga previsto ensayar. Que yo sepa, está con muchas ganas de seguir su gira por España sin nuevos contratiempos”, comenta el periodista Antonio Rossi a LA RAZÓN.