Esta es la cláusula de confidencialidad que Isabel Pantoja exige a sus empleados

La artista continúa su gira por España, tras superar los problemas de salud que la obligaron a suspender varios conciertos. Durante esta etapa cuenta con el apoyo de su incondicional hermano, Agustín, así como de su sobrina, Anabel Pantoja. No se puede decir lo mismo de sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja con los que el distanciamiento es cada vez mayor.

Precisamente fue su hija la que, en su última colaboración con el programa "Vamos a ver", se mostró sorprendida por la repentina ilusión de su madre y de que esta no tuviera problema en reconocer que esa felicidad viene dada del calor del público y por los miembros de su equipo.

Trabajar con la cantante no es tarea fácil. Según ha explicado Kike Calleja en "Fiesta", Isabel Pantoja exige cuatro condiciones a sus empleados. "Ella lleva mucha gente trabajando, entre la orquesta, el staff, los maquilladores, los peluqueros... bueno, toda la gente que trabaja en un concierto". A todos ellos, según el que fuera concursante de "Supervivientes 2024" les exige firmar "un contrato de confidencialidad con cuatro claves fundamentales": "Destacan cuatro puntos entre los que se resume, sobre todo, que no pueden pasar ningún tipo de información de todo lo que vean allí, ni de Isabel Pantoja, ni de la gente que acompaña a Isabel Pantoja, ni lo que se comente. No se pueden tomar fotografías, no se pueden grabar vídeos tampoco, ni se pueden distribuir a través de ningún medio, incluido las redes sociales", destaca el periodista.

Multa por incumplimiento

"Algunos se han negado a firmarlo y, si no lo hacen para el próximo concierto, dejarán de trabajar para la tonadillera", ha añadido el periodista, resaltando que es algo nuevo para los miembros del staff de Pantoja. Los que lo firmen podrán seguir junto a ella, pero en el caso de no acatarlas estarán fuera y si las incumplen tendrán que hacer frente a una sanción económica que alcanzaría la cifra de "20.000 euros".

Una medida que no tiene otro objetivo que evitar la filtración a la prensa de todo lo que ocurre, o pueda ocurrir, detrás del escenario. Algo que por otro lado suele ser habitual entre los artistas, según ha querido resaltar el presentador, Frank Blanco.