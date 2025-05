La desconocida amistad del Papa León XIV con un conocido rostro de Mediaset: "Hemos vivido juntos"

Tan solo un día después de comenzar el cónclave, ayer a última hora de la tarde se presentó el sucesor del Papa Francisco una hora después de la fumata blanca. El cardenal norteamericano Robert Prevost es el nuevo Pontífice de la Iglesia y ha elegido el nombre de León XIV.

La inesperada amistad del Papa León con Aneth

Nada más conocerse la noticia, Aneth Acosta, que se encontraba en el programa "Tentáculos" de colaboradora, no pudo evitar emocionarse al saber que Prevost había sido elegido nuevo Papa, desvelando su pasado común en Perú.

"Estoy todavía temblando. He llorado al conocer su nombre", expresaba la que fue la mejor amiga de Isa Pantoja. "Yo he estado de monja de clausura en un convento maravilloso, el convento de Santa Mónica de Zaragoza, porque yo quería ser monja de clausura. Desde pequeña he pertenecido a la congregación del Santo Padre y hemos estado juntos en la casa de Chiclayo, hemos vivido juntos también en esa casa... Lo conozco muchísimo porque los Agustinos es una comunidad de frailes, por lo que la vida en comunidad es lo principal. Son muchos años", desvelaba Aneth sobre su pasado como monja en Perú.

Su amistad con Isa Pantoja

La televisiva fue uno de los rostros más conocidos de Mediaset por su relación de amistad con Isa Pantoja, a la que conoció en Perú durante una gira de la tonadillera. Durante años, fue una cara recurrente en Telecinco e incluso participó en "Supervivientes" en 2019. Tras un tiempo alejada de la pequeña pantalla, Aneth ha fichado por "Tentáculos" como colaboradora. En la actualidad, la joven no mantiene ninguna relación con la hermana de Kiko Rivera. Su amistad llegó a su fin tras la boda de Isa Pantoja con Asraf en octubre de 2023.