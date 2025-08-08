Manuel Carrasco y su aplaudido cántico en defensa de los palestinos: "Si la política sirve para cambiar los destinos..."

Hoy en día, tener un micrófono delante representa poseer un altavoz en dos sentidos completamente distintos. El primero de ellos es el literal, mientras que el segundo hace referencia a esa oportunidad de manifestarpúblicamente una idea, un pensamiento o cualquier tipo de opinión.

Cantantes como Rosalía, Bad Gyal o incluso Aitana se han pronunciado acerca de la actual situación de Gaza mediante discursos tanto en conciertos como en redes sociales. Sin embargo, los hay que prefieren posicionarse con la música como herramienta de comunicación. Este ha sido el caso de Manuel Carrasco, durante una de las fechas de su última gira, Tour Salvaje.

Apoyado con una ovación

Y es que, mientras los fans del onubense disfrutaban de su música, el cantautor decidió arrancarse con una improvisación que no dejaba lugar a dudas sobre el mensaje detrás de esta. "Si la política sirve para cambiar destinos, no sé qué estáis esperando para acabar con el llanto de los niños palestinos", comenzaba cantando Carrasco mientras le ovacionaba el público presente.

"A los líderes del mundo, a los que mueven los hilos, cada cosa por su nombre da igual el bando, si matan son asesinos", continuó el artista con su cántico. Y así mientras terminaba este pequeño descanso antes de continuar con el concierto como tal, Manuel Carrasco advertía a los allí presentes: "El mundo lo está gritando: '¡queremos la paz en la Tierra!' Y que caigan los tiranos y que acaben las putas guerras".