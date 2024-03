Marta Riesco contra todos: sentencia a Anabel Pantoja y Antonio David Flores

Ayer Mediaset presentó a Alba Renai, la nueva presentadora de "Supervivientes" virtual generada por IA. Como era de esperar, las reacciones no se hicieron de esperar y gran parte de la opinión pública se posicionó totalmente en contra de esta iniciativa. A muchos profesionales de la comunicación y del mundo de la televisión les ha parecido indignante que, habiendo tantos especialistas en paro y con ganas de trabajar, hayan optado por crea una presentadora ficticia, como es el caso de Marta Riesco. Nada más conocer la noticia, la exreportera dio su opinión en Instagram, mostrándose totalmente en contra de Alba Renai.

"No puedo no comentar esta noticia, porque si no me entra la ansiedad y me entra el agobio... El psicólogo me ha dicho que tengo que, con pausas y no diciendo todo lo que se me pasa por la cabeza, pero tengo que decir las cosas como las siento, si no me producen una úlcera de estómago. Entonces, tengo que comentar esta noticia.. ", comienza diciendo la periodista. Aprovechando esta última polémica relacionada con la IA, Marta Riesco ha aprovechado para lanzar un dardo contra Anabel Pantoja, nueva colaboradora de "TardeAR". "Ya no es solo que una periodista tenga que competir con personas que sean "hijas de", "sobrinas de"... El otro día contrataron a Anabel Pantoja de reportera... Parejas, exparejas, luego estas personas que salen de "La isla de las tentaciones" o realities que se vuelven colaboradores..", ha sentenciado, exponiendo que "las personas que estudian 4 o 5 años para sacarse la carrera de periodismo, ya no tienen que competir con esto, sino que ahora también vamos a competir con la inteligencia artificial en una cadena como es Telecinco".

"No habrá reporteras, no habrá periodistas, no habrá presentadoras que harían esto impresionantemente bien... Han tenido que coger y crear a una presentadora con Inteligencia Artificial para que trabaje. Esto sería gracioso si no pensase que es el principio del fin. Si todo el mundo tomase el mismo ejemplo, no tendría sentido hacer la carrera, porque ya nos colocan a una chica monísima que dice todo lo que quieres, porque ella lo dice y lo hace perfecto y tal... ¿Qué sentido tiene estudiar periodismo, ser becaria...? Y hacer todas esas cosas hasta llegar a la tele. No tiene sentido, porque crean a una mujer o a un hombre con IA y, ale, para adelante", ha expresado, muy molesta.

Marta Riesco, harta de su situación laboral Instagram

Para terminar, ha declarado que "me parece indignante, me parece horrible que haya tantas personas en el paro y que haya tanta gente que no puede ejercer de periodista, reporteros, presentadores, gente que es buenísima y está en su casa sin trabajar". "Hay mucha gente así, yo entre ellas, y ahora encima pasa esto. Me parece vergonzoso, deleznable y ojalá fuese una broma pero, por lo visto, no lo es. Así que... flipando con lo que nos espera y lo que está pasando ya", ha zanjado sobre el asunto.

Marta Riesco estalla en redes Instagram

Tras este alegato, Marta Riesco ha recibido algún que otro comentario negativo. Entre ellos, el de una persona que se ha reído de que no esté trabajando en televisión y a la que la exreportera la ha definido como su "acosadora" . Harta, exreportera ha dado un golpe sobre la mesa y ha lanzado un contundente sobre su actual situación laboral. "No sé cuál es la parte graciosa de que no esté trabajando en televisión porque sigo pagando las consecuencias de una relación en la que, os recuerdo, la gran damnificada fui yo. Me hizo daño, se portó fatal conmigo y encima perdí mi trabajo. ¿Cuál es la parte graciosa de que encima de todo esto sigan haciéndome este acoso y derribo a diario , y que se alegren de que no me contraten?", ha expresado a través de un story de Instagram. "De verdad, ¿cuántas personas nos hemos equivocado eligiendo a nuestra pareja? En serio, ¿no me merezco que me vaya bien la vida solo porque me enamoré de alguien que resultó ser una persona de m***** mientras yo arriesgué mi trabajo, mi carrera y mi salud? ¿Hasta cuándo hay que seguir pagando por los errores que cometemos? ¿Os parece poco el precio que he pagado yo?", se ha lamentado sobre la situacióntan difícil que ha atravesado estos últimos meses tras su despido de Mediaset.