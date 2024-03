La inesperada opinión de la madre de Elena Tablada sobre Javier Ungría: se deshace en halagos hacia el empresario

Javier Ungría ya se encuentra en Honduras dándolo todo en "Supervivientes". El ex de Elena Tablada ha sido uno de los fichaje más sorprendentes de esta última edición y, por primera vez en su vida, el empresario ha decidido dar el salto a la televisión y dejarse conocer más allá de su relación con la diseñadora. Antes de volar al otro lado del charco, Ungría quiso acercar posturas con la madre de su hija y llegar a un acuerdo por la custodia de la menor. Aunque no ha trascendido si finalmente el exmatrimonio firmó la paz, la madre de Elena Tablada sí se ha pronunciado sobre el padre de su nieta, algo que ha llamado mucho la atención y que podría suponer el principio del fin de una larga batalla sentimental que acabó en manos de la Justicia.

Parece ser que, a pesar de todos los problemas que la expareja ha tenido estos últimos meses, Elena Tablada madre no tiene nada malo que decir del empresario y no ha dudado en deshacerse en halagos hacia él. "Los padres de mis nietas son para mí sagrados. Que disfrute "Supervivientes". Debe ser horrible, el pobrecillo, yo se lo dije. Dije, "oye ten cuidado porque eso ya no es bailar como mi hija que está contentísima, eso es más grande, pero bueno"", ha expresado la abuela de la menor sobre Ungría.

La madre de Elena Tablada se desmarca de su guerra contra Javier Ungría: "Para mí es sagrado" Europa Press

Sobre su nieta, la madre de Elena Tablada está convencida de que la echará mucho de menos durante su concurso: "Claro que echará de menos a la pequeña pero ahí no puede pensar en nada porque sino se destruye, tiene que pensar solo en lo que está haciendo" . La familia está poniéndole la tele a la menor para que vea a su padre en televisión, algo que le está haciendo mucha ilusión. "Está encantada, pero si ni le conoce. Todo lleno de rojo, todo lleno de tierra, de fango, qué horror", ha revelado.

Aunque la relación es nula entre la expareja, Elena Tablada madre ha hecho de intermediaria entre ambos. "Ellos no se llevan, pero los abuelos estamos para mediar, es verdad. Yo a los dos, a los dos le digo, pero sabes que hacen lo que quieren, no hacen mucho caso, qué le vamos a hacer" , ha desvelado. El próximo 26 de abril se celebrará el juicio por su divorcio y, si el empresario continúa en Honduras, no podrá asistir. Sobre este asunto, la exsuegra de Ungría ha declarado que no tiene ni idea de lo que pasará ese día. "Lo que tienen que pensar es que todo esté tranquilo sobre todo por la niña, pero yo te juro que no me meto porque no, porque yo no me voy a amargar yo mi vida. Bastante con que diga que está todo bien", ha sentenciado sobre el conflicto. ¿Cómo habrán sentado estas palabras a la diseñadora?