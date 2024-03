Marta Riesco sentencia a Kike Calleja y desvela el motivo de su mala relación: "Se ha portado conmigo realmente mal"

Kike Calleja es uno de los concursantes que más está dando de qué hablar de "Supervivientes"tras su bronca con Carmen Borrego, con la que mantiene una estrechísima relación de amistad durante años. Ahora que el reportero de Mediaset está en Honduras, incomunicado de cualquier información del exterior, Marta Riesco, que se ha propuesto comentar el reality a través de su perfil de Instagram, ha desvelado el motivo de su mala relación con el periodista, tachándolo de "falso".

"Me parece el mejor "reality", aunque yo dos años consecutivos he dicho que no", comienza relatando la influencer, antes de contar su historia con Kike Calleja. "Sobre Falso Calleja: se ha portado conmigo realmente mal. Me metí en bastantes problemas porque yo, por compañerismo y por el cariño que le tenía, le contesté a ciertas cosas sobre mi exrelación e intenté ser todo lo amable que podía. Porque yo también soy periodista y he tenido que pedir favores a personajes para que me respondieran a cosas", ha desvelado sobre el comportamiento que tuvo con ella el ex de Terelu tras hacerse público su noviazgo conAntonio David.

Marta Riesco sentencia a Kike Calleja en un story de Instagram Instagram

"Yo con Kike he compartido muchísimas cosas. Cuando le interesaba, "Marta es lo más y la mejor". Pero, hace unos meses, tras mi despido, coincidimos en un evento y bajó la cabeza como si no me conociese. Fue muy fuerte", ha revelado sobre una de las últimas veces que coincidieron. "Moraleja: no se puede escupir para arriba porque, al final, te cae. En el fondo me alegro de verle en Supervivientes, porque me doy cuenta de lo falsos que han sido todos. Y los demás no lo han hecho, porque no les han dado la oportunidad", ha finalizado sobre el asunto.

Lo cierto es que Marta Riesco se ha despachado contra Kike Calleja y su historia no ha dejado indiferente a ninguno de sus seguidores. La joven, que acumula más de 190.000 seguidores, ha conseguido crear una fuerte comunidad en Instagram y, diariamente, utiliza esta red social a modo de blog personal, relatando sus emociones y vivencias. En menos de un año, la televisiva se ha hecho un hueco en el mundo de las influencers y ha vuelto a la primera línea mediática tras su sonado despido de Mediaset. Aún así, aunque le apasione su nuevo trabajo en Instagram, lo que más ansía en este mundo es volver a ejercer de reportera en televisión, su mayor pasión.