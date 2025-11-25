Preocupación por el estado de salud de Manuel Turizo: hospitalizado en Berlín en plena gira mundial

Manuel Turizoatraviesa un revés de salud. En plena gira mundial, el artista se ha visto obligado a cancelar su concierto programado en Berlín horas antes del show. Tras el revuelo, el colombiano ha reaparecido en redes con un preocupante mensaje desde el hospital, pidiendo perdón a todos sus fans que le esperaban en la capital alemana.

Estado de salud de Manuel Turizo

"Esto lo posteo con ganas de pedirle disculpas a todo el mundo que nos iba a acompañar hoy en Berlín. Hoy era mi primer show aquí en toda mi carrera y creedme que estaba muy emocionado", comienza diciendo Manuel Turizo junto a una fotografía en la camilla del hospital.

Manuel Turizo en uno de sus conciertos Gtres

"Ésta ha sido una gira brutal para mí. Muchas ciudades nuevas y muchos sueños cumplidos pero, a veces, el cuerpo pasa factura por más que uno quiera seguir y hacer las cosas. Perdón por no poder actuar hoy, les prometo que de esta nos desquitamos como sea. Gracias y discúlpenme de corazón a todos los que hoy ya estaban preparados, pero Dios dijo que no era el día", se lamenta el artista colombiano, explicando que la gran exigencia física de la gira le ha acabado pasando factura.

El cantante finaliza el escrito pidiendo perdón públicamente a todos sus fans que se han visto afectados por la cancelación de su concierto: "Les iré informando de cuando nos vemos, pero de esta nos desquitamos sí o sí".

Gira mundial

Manuel Turizo se vio obligado a cancelar con muy poco tiempo de antelación su concierto de Berlín y algunos de sus fans no se tomaron muy bien esta decisión, motivo por el que ha tenido que desvelar su revés de salud. El artista colombiano se encuentra inmerso en su gira mundial desde junio de este año En total, recorrerá más de 70 ciudades con "201 Tour", su último show. Mañana, 26 de noviembre, Turizo tiene programada una fecha en Colonia, dos días antes de continuar su gira en Oporto.