La caída al infierno de Camilo Blanes no tiene fin

Cronología de una autodestrucción que inició en el año 2019 tras la muerte de su padre Camilo Sesto. La madre de Camilo Blanes, autodenominado ahora mismo como Sheila Devil, se ha mostrado muy preocupada por el estado de salud de su hijo, debido al consumo de estupefacientes que se ha intensificado tras las últimas imágenes mostradas por el programa matutino de Cuatro "En boca de todos", en la que se ven al heredero del cantante demacrado e irreconocible, llegando a provocar bastante miedo, y no es para menos.

Situación compleja

Todo ocurrió en Torrelodones, cuando una reportera se acercó a su domicilio para aclarar los rumores sobre su delicado estado de salud. La situación se tornó incómoda cuando, al llegar, una persona desde el interior de la vivienda recibió al equipo de Cuatro con un "manguerazo", dando inicio a un encuentro tenso.

Durante la breve conversación, Blanes, quien ahora se hace llamar "Sheila Devil", mostró un comportamiento errático y respondió de forma despectiva a las preguntas de la periodista. Ante la consulta sobre su estado de salud, Blanes respondió con un irónico "¿tú de qué vas?" y, a lo largo del diálogo, lanzó comentarios fuera de contexto, como "La gente es una bola de parásitos". La reportera, intentando calmar la situación, le explicó que no buscaba molestarlo, sino obtener respuestas claras.

Las imágenes del hijo de Camilo Sesto han preocupado a la audiencia. Blanes, descalzo y en aparente mal estado, se reía ante las cámaras. Cuando se le preguntó por las reformas en su vivienda, respondió de manera desafiante: "Es mi casa. Mi territorio, no te equivoques". Además, sobre su rutina diaria, afirmó: "Hago lo que me da la gana", lo que generó preocupación sobre su bienestar y estabilidad.

Este episodio ocurre tras la reciente preocupación expresada por su madre, quien en diversas ocasiones ha señalado su preocupación por el estado de su hijo, mencionando que está en una situación de vulnerabilidad. Según ella, Blanes estaría bajo la influencia de personas que le suministran drogas, lo que ha empeorado su situación. "Está en manos de un camello, y no puedo hacer nada porque las leyes no me protegen", declaró su madre anteriormente. Las imágenes y declaraciones de Blanes han suscitado numerosas críticas en redes sociales, donde muchos usuarios han manifestado su preocupación por su salud mental y física.