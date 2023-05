Alejandra Rubio se pronuncia sobre el estado de salud de María Teresa Campos

El nombre de María Teresa Campos ha sonado con mucha fuerza durante la última semana desde que Carmen Borrego decidiese dar un golpe sobre la mesa y contar detalles de la realidad que atraviesa la veterana comunicadora.

María Teresa Campos en una imagen de archivo Gtres

"Mi madre no está bien y llegará un momento en el que no nos conozca, como le pasa a muchísima gente de este país. No hablamos de una enfermedad clara porque no está diagnosticada, es la realidad, pero creo que no hay que avergonzarse... Ella, en su mundo, quiere seguir trabajando. Yo he trabajado muchos años con ella. Llego a su casa y es raro el día en el que no se pone a hacer una escaleta conmigo", deslizó Borrego hace tan solo unos días.

Por su parte, Terelu Campos dejaba claro que ella hubiese preferido no entrar en detalles para evitar especulaciones sobre su progenitora. Y en esta ocasión, ha sido Alejandra Rubio la encargada de dedicarle unas palabras a su querida abuela.

Alejandra Rubio cierra la puerta a Carles Aleñá: "No estoy para amor ahora. Colega y ya está" EUROPAPRESS

"Todo está buen en casa. Seguimos cuidándola mucho y estando con ella, que es exactamente lo que hay que hacer ahora", ha deslizado al respecto, asegurando, temas familiares aparte, que se encuentra muy feliz con sus estudios y en lo que respecta a su vida personal.