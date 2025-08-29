El diario de Amilibia: Los bichos pirómanos, culpables

Leo: «El escarabajo, la perdiz roja y el conejo sacan partido del fuego». Lo dicen grandes expertos. Abunda en ello Rut Doménech, ecóloga especializada en incendios forestales de la Universidad de California: «Hay muchas especies oportunistas, muchos pájaros que aparecen cuando el bosque se ha quemado». La Fundación Pau Costa alude al escarabajo, «quien, tras la huida de los depredadores, acude a los bosques negros para poner sus huevos en la madera recién quemada para que sus bebés puedan nacer sin peligro». Están, como decía al principio, la perdiz roja y el conejo europeo, y también el abejorro carpintero y distintas especies de pájaros carpinteros, «que prefieren hacer sus nidos en árboles muertos porque son más fáciles de perforar». Extraña mucho que las declaraciones de estos expertos no hayan sido aprovechadas en la hora justiciera del señalamiento de culpables, tan exorcizante, por Óscar Puente, Patxi López, Sara Aagesen, la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, y de paso por todos los tertulianos del rojerío.

Sara Aagesen comparece en la Comisión de Transición Ecológica del Senado FERNANDO VILLAR Agencia EFE

Cuando llegan a la escena del crimen, los detectives de novela negra lo primero que se preguntan es «¿a quién beneficia»? Ahí tienen un montón de beneficiados. ¿Será la perdiz roja culpable de los incendios? ¿Para Puente es el pájaro carpintero el principal sospechoso por su afición a picotear aquí y allá, como él en internet? ¿Barcones se inclina por el conejo vengador, dada la afición a la caza de algunos barones peperos? Aunque parece que los aficionados de verdad al conejo son Koldo y Ábalos, y no precisamente al ajillo, sino en la forma humanizada de señorita de compañía? ¿Al final se tratará de un complot de todos los bichos citados comandados por pajarracos pirómanos? Escuchen a los expertos, porfa.