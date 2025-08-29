Tierra trágame: Liane y sus «fallos» de sonido en directo

Liane saltó a la fama en «Operación Triunfo 2020», edición que ganó Nia Correia. A pesar de su breve y polémico paso por la academia, el programa supuso un antes y un después en su carrera musical. En una charla con este periódico en el festival Starlite de Marbella, evento en el que ha actuado por primera vez este 2025, la artista canaria confiesa uno de los momentos más embarazosos de su vida.

«El momento más ‘‘tierra trágame’’ lo he tenido encima de un escenario. La música se fue, yo no escuchaba nada, estaba cantando por intuición. Además, había un montón de gente, era uno de mis primeros conciertos, y yo dije, “tierra trágame, por favor”. Canté por intuición, no escuchaba nada, no habían monitores, fue todo mal. Pero bueno, las cosas se sacan adelante y se pueden hacer, pero “tierra trágame muy fuerte’’».