Ronda de bares: Mestizaje con sabor a Mediterráneo

Para que luego digan que los bares no son espejo de tolerancia. En Melilla, ciudad de mares y sangres cruzadas, un casta llamado Adam Mohand Sevilla, que se proclama mestizo con orgullo, se ha hecho cargo de Casa Martín, el tabernáculo más reputado de la zona. Y lo ha hecho sin borrar nada: ahí siguen las fotos de los antiguos propietarios junto a políticos y celebridades, e incluso la iconografía de vírgenes que preside las paredes como si fueran guardianas del lugar. La memoria no estorba, convive.

Fundada en 1955 por Martín Santos, Casa Martín se convirtió pronto en casa de comidas para toda la sociedad melillense. Durante cuatro décadas, sus hijos Paco y Manolo sostuvieron la barra y la cocina, hasta que el tiempo amenazó con cerrar el telón. Fue entonces cuando Adam, que había trabajado de camarero en la casa, decidió dar el salto. El titular quería tirar la toalla, pero él apostó por salvar la institución. «Era más corazón que cálculo», confiesa. Una jugada de pura emoción que devolvió al local su pulso de referencia.

Hoy, Casa Martín sigue siendo punto de encuentro y confesionario, mezcla de restaurante con hondura y taberna con chispa. Por allí aparece el elegante Miguel Calderón, empresario que volvió de la Península para triunfar en su tierra. También Pedro el del calamar, que nunca perdona ni el bocado ni la tertulia.

La cocina mantiene la línea de siempre: fritura impecable, de esas muy boqueronas que suenan a Mediterráneo, y el célebre caldero a la moruna ––no confundir con caldereta, que eso es otro cantar–. Plato de raíz y frontera que resume bien la esencia del local: lo andaluz y lo rifeño, lo popular y lo culto, lo de siempre y lo de ahora. En Melilla, quien quiera entender la vida solo tiene que sentarse en Casa Martín. Porque como sostiene Pedro entre cañas y calamares: «Las grandes operaciones siempre se cierran en esta barra».

Bar: Casa Martín

Calle Gral. Pola Vieja, 11

Melilla

Tlf: 952 67 62 34