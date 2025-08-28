De Luis Tosar a Carles Francino: el mundo de la cultura se despide de Eusebio Poncela

Eusebio Poncela nos dejó ayer, 27 de agosto, a los 79 años en Madrid. "El artista nos dejó después de una valiente y serena batalla contra el cáncer, en paz y arropado por sus seres queridos", rezaba el comunicado emitido por su agencia de representación.

El último adiós a Poncela

Esta mañana se ha instalado la capilla ardiente de Eusebio Poncela en el Tanatorio de San Isidro de Madrid. Desde las 10.00 horas hasta las 22.00 de la noche estará abierta para que familiares, amigos y fans del actor den el último adiós al artista. A las 14.00 horas abrirá para el gran público.

Uno de los primeros en llegar al Tanatorio de San Isidro de Madrid ha sido el actor Carles Francino, con el que protagonizó la obra teatral de "El sirviente".

Último adiós al actor Eusebio Poncela José Oliva Europa Press

Conforme ha transcurrido la mañana, otras personales del mundo de la cultura como Luis Tosar y Luisa Mayol, su esposa, han asistido al último adiós de Eusebio Poncela. Ambos compartieron reparto en "Matices", una serie estrenada este 2025. Maxi Iglesias, también protagonista del thriller, se despidió ayer en redes de su compañero Poncela y de Verónica Echegui, fallecida el pasado domingo 24 de agosto, con una emotivas palabras: "Estos días siento tristeza y al mismo tiempo agradecimiento por haber compartido momentos, pausas en rodaje, historias con grandes personas y profesionales. Desde una de mis primeras películas con Verónica (tenia yo 16) hasta el año pasado serie con Eusebio. Con él, aprendí unas cuantas cosas. Me las guardo y ya mas adelante las compartiré, sin tener que mencionar que fue él. De Vero, que fue de las pocas personas en darme la enhorabuena por haberme ido a trabajar a Miami con veinti pocos años. No se me olvidará. Mis mejores deseos y fuerza para sus más allegados. DEP".

*Noticia en elaboración