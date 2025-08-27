El diario de Amilibia: ¡Viva el «Manual de Resistencia»!

Las diversas utilidades del «Manual de Resistencia» es manantial que no cesa. Leo: «Sánchez anuncia la creación de una comisión contra el fuego que ya existe». Más: «Sánchez pone en marcha una comisión que ya existe desde 2011». O sea, que ahora ha descubierto la táctica aprovechategui de la creación de comisiones que ya están creadas: las redescubre, las pasa el plumero o por la lavadora, las airea un poco, las plancha con mimo y ya está, alehop, la nueva comisión colocada en el escaparate de la Moncloa, muestra de la eficacia del Apolo en la puesta en marcha de medidas urgentes ante cualquier emergencia. Debemos considerar que el Apolo vive en el Olimpo, un metaverso cuántico mezcla de La Mareta y Moncloa, donde todo es posible y el demiurgo exhibe sus poderes y ofrece sus juegos de magia.

Pedro Sánchez preside la reunión telemática del CECOD Agencia EFE

Como buen prestidigitador, ahí nos muestra todas sus estrategias de distracción. Por ejemplo, maniobra con la mano derecha para que no veamos lo que hace con la izquierda. No le hacen falta grandes alardes, porque en su metaverso cuántico las comisiones existen y no existen, están vivas y a la vez están muertas, como el gato de Schrödinger, y así sucede que el Apolo puede aumentar fácilmente, como gusta, nuestra confusión. Gran admirador de Lavoisier, el Apolo cree que las comisiones son como la energía: no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Y como muestra del frenesí con que enfrenta el otoño caliente, para el estudio y esclarecimiento de la corrupción política va a crear tres comisiones: las de Koldo, Ábalos y Cerdán. Dice el PP: «Mientras Sánchez bucea, España se incendia». Una muestra más de la versatilidad del «Manual»: no ha buceado para escapar del fuego, era Apolo reconvertido en Neptuno en busca de un pecio con alguna comisión aprovechable.