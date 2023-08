En el caso remoto, muy remoto, de que hubiera que repetir las elecciones en Navidades porque a Puchi le diera la ventolera y exigiera el referéndum de autodeterminación antes de dar su sí en la mancebía de Waterloo, cuentan las lenguas viperinas próximas a la Moncloa que Él tiene, como siempre, un plan B. Tras 150 días como presidente en funciones, y ante el temor de nuevas elecciones en 2024, y quizá en 2025, imitaría a la cadete Borbón Ortiz e ingresaría en la Academia Militar de Zaragoza, luego en la del Aire y después de navegar en el Juan Sebastián Elcano se convertiría en teniente general (la princesa será capitán general) de las Fuerzas Armadas, un puesto que reforzaría su situación en la Moncloa cara a todas las futuras elecciones. ¿Quién iba a competir con Él vestido de almirante, radiante de blanco, novio ideal de España y olé?

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados Alberto R. Roldán La Razón

Los uniformes de gala le sientan mejor que a Richard Gere en ‘Oficial y caballero’. Dios, qué estampa. En la jura de bandera, Otegi exigiría que besara la ikurriña y Puchi, la estelada. No hay problema. Besaría las dos. ¿Qué más le da? Ah, hablando de finas estampas. El otro día comentaba yo aquí el suceso de las tetas al aire de Amaral, que pareciera que nunca se habían visto otras tetas en España, y ahora he recibido un comunicado, vía sonajero, de la Asociación de Bebés Lactantes Españoles (ABLE) en el que consideran machistas, reaccionarias e injustas las críticas a las susodichas tetas, incluso en modo jocoso. Avisan enérgicamente: «Con las cosas de comer no se juega». ¿Incluyen la teta de la Moncloa?