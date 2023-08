El diario de Amilibia: Anda, Nostradamus, súmate a la fiesta

Éramos pocos y parió la abuela. Expertos en la materia, auténticos y sabios hermeneutas (al boticario francés no hay quién lo entienda), han podido interpretar una profecía de Nostradamus por la que se suma no a Sumar, no a las alegrías de la Yoli ni al optimismo fantástico de Él, sino al tan cacareado apocalipsis español. Da una fecha clave: el 2026 se vivirá el «apocalíptico final de España». Breve vida nos fiais, pardiez. Y el autor de «Las profecías» aclara: «Será entonces cuando comience una posible reconquista árabe desde el norte de África hasta el extremo sur de Europa». Será, me imagino, el asalto definitivo a la valla de Melilla y ya estoy viendo a Abascal vestido de Don Pelayo y espada en mano, dispuesto a la cruzada.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados Alberto R. Roldán La Razón

La citada reconquista coincidirá con tres eclipses, según el profeta: el primero será el 12 de agosto de 2026, el segundo, el 2 de agosto de 2027 y el tercero, el 26 de enero de 2028. Estos eclipses inquietan especialmente, según lenguas viperinas monclovitas, a nuestro sol nacional, a nuestro «president soleil» o «roi soleil», a elegir, aunque sin corona ni pelucón rizado. ¿Anuncian estos eclipses el final de Pierre I? No me extraña que a Bolaños se le estén poniendo los pelos de punta, porque hasta García-Page, no se sabe si influenciado por Nostradamus, dice ahora que, si se confirma el gobierno Frankenstein, «será la legislatura más vertiginosa, una montaña rusa». Crecen los casos de covid (llega la variante Eris) y los secesionistas piden un «Brexit a la catalana», pero no parece que Puchi esté implicado en las lesiones del Real Madrid.