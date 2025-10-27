Irene Rosales reacciona a la última canción de Kiko Rivera: "Le voy a apoyar al 100%"

Fue a finales del mes de agosto cuando Kiko Rivera e Irene Rosales confirmaron su separación. Después de más de 10 años de relación y dos hijas en común, la pareja tomaba rumbos diferentes. Dos meses después, la andaluza ha comenzado una nueva relación sentimental con Guillermo, un empresario sevillano, con el que ha recuperado la ilusión en el amor. Tras salir a la luz sus primeras imágenes, la televisiva dejó de esconderse y no puede disimular ante las cámaras su felicidad ante su incipiente nuevo romance.

La letra de Kiko Rivera

Inmerso en su trabajo, Kiko Rivera ha reaparecido anunciando nueva música tras su ruptura con Irene Rosales. "Estoy saliendo de la zona de confort, vuelve el Kiko más romántico", anunciaba el DJ en redes.

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres

"Quiero ser tu café en la mañana, tu voz favorita en la llamada, el beso que te prende las ganas, el que te calma... Quiero ser la luz de tu vida y el que te hace olvidar", dice la letra de su última canción, desmontando así el rumor que se había extendido estas últimas semanas sobre la posibilidad de que el hijo de Isabel Pantoja se marcara un "shakirazo" contra Rosales.

La reacción de Irene Rosales

Una de las primeras en reaccionar ante las cámaras al nuevo single de Kiko ha sido Irene Rosales. "Yo estoy bien y ojalá, de verdad, de corazón, que sea un éxito. Y lo voy a apoyar al 100%", ha declarado la andaluza al ser preguntada por la nueva canción de su exmarido, insistiendo en la buena relación que mantiene con el padre de sus hijas. Sobre su última reflexión en redes en la que decía que no tiene que pedir a nadie permiso para ser feliz, la andaluza ha quitado hierro al asunto: "Eso tiene que ser todo el mundo así. No hay que echarse una pareja ni nada".