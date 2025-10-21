El diario de Amilibia: El Apolo y la nada

Leo: «Pedro Sánchez tacha a Feijóo de ser “la nada”, reprochándole no tener proyecto y afeándole estar sometido a Ayuso». Dice la RAE que la nada es la «inexistencia total o carencia absoluta de todo ser», o sea, que a pesar de haberse operado los ojitos para quitarse las gafas y arreglarse el pelo (ondulado y con más volumen) para embellecerse, el Apolo de la Moncloa no lo ve: el líder gallego es invisible aunque se vista como la Yoli. Zapatero le recomendó «El ser y la nada», de Sartre, y el Apolo ha llegado a la conclusión de que la nada es la fachosfera y Él, el Ser aclamado en la SER. Un Ser ahora un poco demacrado, pero Ser al cabo. La táctica del Apolo es ningunear a Feijóo, reflejar su inanidad: solo será visible a sus ojos cuando se deje la barba patriótica y mefistofélica de Abascal. Jorge Bustos ha descubierto que el Apolo suda, sufre hiperhidrosis. ¿Exceso de chistorra en la dieta? ¿Demostración palpable de que, digan lo que digan, es humano? ¿Pretende reivindicar así la O de obrero del PSOE?

Si la sudoración empeora, cuentan que tiene previsto comparecer en el Senado el próximo día 30 acompañado de Marisú, quien en los momentos de más apuro del Vía Crucis ejercerá de Verónica y le limpiará el rostro con un lienzo, a ver si el Apolo tiene el día milagrero y le regala su imagen estampada en él. Si transpira, dirá el sanchismo, es por el agobio que le produce alertar al mundo del advenimiento de la extrema derecha disfrazada de PP. Para el Apolo, el centrismo de Feijóo también es invisible. El líder pepero convocará un retiro con sus barones para tratar este asunto, a ver si en grupo el Apolo los ve.