El diario de Amilibia: Llega el momento «Wanted»

Se están perdiendo las formas: antes se esperaba a que la catástrofe remitiera para iniciar la cacería de culpables, que es, junto a la Liga de Mbappé y Lamine Yamal, el show que el Gobierno ofrece al personal para que se distraiga y haga quinielas. Ahora nuestros responsables políticos (es un decir) buscan culpables cuando aún las llamas siguen activas. Ya han empezado a colocar carteles de «Wanted» («Se busca») al oeste del Manzanares. Uno de IU ha dicho que las causas de los incendios forestales que estos días asolan España están en el franquismo, o sea, que sacan a pasear la momia de Franco por toda España durante un año para celebrar el fin de la dictadura y los efectos nefastos del paseo solo son comparables a las maldiciones de la momia de Tutankamón. El rojerío cree que el dictador está en el infierno y el fuego que envuelve a su momia se propagó por los bosques.

Pedro Sánchez y María Jesús Montero en un pleno del Congreso de los Diputados Alberto R. Roldán La Razón

Para María Jesús Montero, la Marisú, los culpables son los presidentes autonómicos del PP, «que echan balones fuera y no asumen su propia responsabilidad». Óscar López sigue los eslóganes que indica Moncloa a ministros y fans: «Los presidentes autonómicos no son tertulianos, son presidentes con obligaciones y competencias». El Apolo de la Moncloa se despertó de la siesta en La Mareta para ofrecer un gran pacto de Estado sobre la emergencia climática, convencido de que la culpa la tiene totalmente el cambio climático con sus novedosas olas de calor. Qué listo es el Apolo: cuando todo arde le salen bordadas las cortinas de humo. Extraña que los cerebritos monclovitas no hayan marcado a los suyos otra línea de escape: «España no necesita más bomberos, sino menos pirómanos». Un experto dice algo digno del mejor humor negro: «Los incendios pararán cuando ya no queda nada por quemar». Coño, como el sanchismo.