El diario de Amilibia: Ojo, que Él tiene un Conde en el Tribunal Constitucional

Decía Él en la pasada campaña que el referéndum de autodeterminación de Cataluña y la amnistía no cabían en la Constitución. Parece ser que nuestra Carta Magna se estira y se encoge como la tripa de Jorge, dependiendo del momento o de que Él quiera comer o no a la carta. Ahora declara que «no me corresponde a mí decir qué es constitucional o no; afortunadamente para eso tenemos al Tribunal Constitucional». Le faltó añadir con una media sonrisa chulesca: «afortunadamente para mí, porque ahí tengo a Conde-Pumpido», pero su natural modestia le impide hacer tales alardes, aunque tendrá que reconocer que últimamente se codea mucho con la nobleza: tiene un emperador en Waterloo y un Conde en el TC, y de las decisiones del último depende el éxito con el primero.

Recuerdo ahora aquella entrevista en Radio Nacional de España. El presentador, Íñigo Alfonso, le preguntó por la promesa electoral de traer al fugado Puchi a España, y Él puso como garantía de su promesa a la Fiscalía General del Estado. «Porque, ¿de quién depende la Fiscalía?», preguntó al entrevistador. Este susurró: «Del Gobierno». «Pues ya está», remató Él. La humildad que le caracteriza le impidió añadir que en realidad todo depende de Él. Además, domina tan bien la física cuántica que su Fiscalía es a la vez dependiente e independiente, según le dé. Hoy podría declarar, hablando de dependencias: «¿Quién nombró a Conde-Pumpido presidente del Tribunal Constitucional? ¿No es próximo al PSOE? Pues ya está».

La Carta Magna es para Él como la que escribe a los Reyes Magos, convencido de que Cándido es Melchor, Gaspar y Baltasar, todos juntos. Y además, también es Papá Noel.