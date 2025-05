El diario de Amilibia: «Pegasus» a las eléctricas

Leo: «Red Eléctrica registró 20 fallos críticos en un minuto seis días antes del apagón». Pese a esta evidencia, el Gobierno sigue desconfiando de las compañías privadas. Leo más: «El Gobierno no quiere que las empresas eléctricas investiguen el apagón. Las compañías exigen entrar en la comisión y acceso a la “caja negra” de Red Eléctrica, pero Aagesen se niega». Pensará la ministra que esas empresas quieren jugar a Mortadelo y Filemón. No en mis dominios, dirá. La desconfianza en las eléctricas ha llegado al punto de enviarles agentes del CNI para que miren debajo de las alfombras a ver qué encuentran. Hay más: ahora que nuestras relaciones con Israel son tan fluidas y amistosas, cuentan que Marlaska y Robles le han susurrado al Apolo de la Moncloa que convendría hablar con el Mossad para que instale en los móviles de los presidentes de Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, etc., el software espía «Pegasus», cuya efectividad el propio Apolo y los ministros susurradores conocen bien.

Seguro que así encuentran algo de lo que buscan con tanto ahínco para decirles «ahí te la hinco». Aprovechando con presteza el apagón y ahora que Moncloa debería colocar en su portón el cartel «No funciona, perdonen las molestias», Tezanos hace un sondeo para demostrarnos que la incompetencia le sienta muy bien al PSOE: amplía su ventaja sobre el PP. O sea, que la ciudadanía, pese a que la mayoría cree que habrá más apagones y más caos ferroviario, sigue teniendo fe ciega (nunca mejor dicho) en el Apolo y sus cuates. Óscar Puente está a punto de recomendar el kit de emergencia si se viaja en el AVE, por si los sabotajes. Leo: «El 63 por ciento de los españoles prefiere a su mascota antes que a su jefe». Me imagino que ahí está incluido el Perro Sánchez, según Tezanos.