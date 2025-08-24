Fran Redondo, hijo de Eloísa Muñoz, una de las hijas de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, se convirtió durante los últimos meses de vida de su abuelo en portavoz familiar ante los medios de comunicación. Desde entonces, el joven, de 24 años, ha ido ganando presencia mediática y, ahora que desea dar el salto a la industria musical, ha decidido aprovecharla.

Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz, presenta su primer single Europa Press

El sábado acudió "Fiesta" para promocionar su primer single. Sin embargo, con lo que no contaba el nieto de Zaldívar es que se iba a encontrar con el testimonio de la familia paterna de su madre Eloísa, algo que esquivó asegurando que su verdadero abuelo y el que ha ejercido como tal es el que fuera alcalde de Marbella.

Su abuela entró por teléfono para apoyar a su nieto en su inicio como cantante y dejar claro que no va a hablar de la familia del padre de su hija porque los suyos son conocedores de la historia. Cuando terminó su intervención en el programa, Fran no quiso atender a la prensa.

Antes de la música, Fran probó suerte como futbolista. Desde muy pequeño jugó en diferentes equipos de Málaga como el UD San Pedro, el Vázquez Cultural o el Atlético Marbellí, Entre 2021 y 2023 formó parte de las categorías inferiores del Cádiz CF.

Tras el fallecimiento de Julián Muñoz en septiembre de 2024, compartió un sentido mensaje en redes recordándolo: "Ya con todo un poco menos reciente, decirte lo mucho que te echamos en falta, lo unidos que estamos por ti y lo mucho que te queremos, no sabes la falta que me haces por aquí, nunca olvidaré tus consejos y tus charlas, puedes estar tranquilo, que los protegeré y cuidaré como tú me pediste, descansa en paz, Juliancito. Nadie muere definitivamente mientras su recuerdo permanezca en la memoria. Un beso al cielo, abuelo".

Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz, roto en el velatorio de su abuelo GTRES

En febrero de 2025, confesó en TardeAR que se tatuó la cara de su abuelo en el brazo como homenaje, toda una muestra del vínculo emocional que compartían. En una entrevista para Socialité en abril de 2025, Fran fue crítico sobre la relación de su abuelo con Isabel Pantoja, expresando que considera que “nunca estuvo realmente enamorado” y que la relación fue más bien un "capricho", implicando que Pantoja actuó con frialdad.