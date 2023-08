El diario de Amilibia: Lo que Feijóo necesita es una seductora

Leo que Feijóo se va a centrar en dos tareas básicas: tratar de seducir al PNV y buscar posibles «rebeldes» en el PSOE. Como si le asesorara ChatGPT. Una pena que Joaquín Leguina, César Antonio Molina y Nicolás Redondo no sean diputados. Este último acaba de decir que el idilio entre Él y Puchi «es uno de los episodios más bochornosos vividos en España: es lamentable, nos devuelve a la España retrasada, de pandereta, la que el resto de los europeos vieron durante un tiempo como una anomalía». Pero no vota, mecachis en la mar. Podrían cantarle a Feijóo (hay que animar la cosa) aquello de las Azúcar Moreno: «Cuando la suerte no te puedas camelar/ y al pasar por tu lado no te quiera saludar/ pasa de ella y la suerte tendrás/ pero, ¡mechachis en la mar!/ no quiero verte llorar».

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular Alberto Nuñez Feijóo se reúnen este lunes para abordar la situación del Poder Judicial ante la dimisión de Lesmes Alberto R Roldán La Razón

«Soy hippie, soy progresista, no nací con la corbata puesta», ha confesado Antonio Garamendi. Sería el hombre ideal, progre, descorbatado y de Getxo, para negociar con el PNV. Los nacionalistas vascos tienen muy en cuenta lo confesado por Macarena Olona, que ahora tiene un novio vigués: «Los gallegos entran sin avisar y cuando te das cuenta, ya estás perdida». Sí, temen que un gallego les pierda, con la merma de votos nacionalistas que eso supondría. El quid de la cuestión está, a la hora de seducir a Garamendi o a quien sea, en que Feijóo no tiene una seductora en plantilla. No digo yo que Cuca Gamarra no posea encantos, pero carece de la pasión abrazadora y besucona de la Yoli, digan lo que digan los altos estrategas peperos.