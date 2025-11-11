Diego Matamoros denuncia que han envenenado a sus dos perros: "Espero no volver a pasar por esto más veces en mi vida"

Diego Matamoros atraviesa una de las semanas más complicadas de su vida. Tal y como desveló el hijo de Kiko, alguien envenenó a sus dos perros, Sköll y Amarok, y han estado durante diez días "con vómitos y diarrea con bastante sangre". Poco a poco, la evolución de los perros es positiva, aunque el ex de Marta Rimbau continúa volcado en el cuidado de sus macotas mientras se recuperan de la intoxicación.

Evolución de sus mascotas

Tal y como ha desvelado Diego Matamoros, no se ha separado de sus perros estos días. "Cuando me he ido de casa ha sido con el favor de un familiar, en este caso mi madre, para que se quedase mientras yo no estaba vigilando, para que no pasase nada", ha explicado el hermano de Laura.

Ambos han evolucionado positivamente estos días, aunque uno más rápido que otro. "Amarok ha estado hace dos días ya bien, más o menos, y Sköll está a punto", ha señalado Matamoros. Tras el suceso, Diego ya ha tomado cartas en el asunto y no se va a rendir hasta conocer quién ha sido el culpable. "Estoy poniendo una denuncia en la Guardia Civil y voy a poner medidas en casa ahora", ha revelado. "Veré qué puedo hacer. La persona que se dedica a hacer esto, en cuanto lo pille, pues veremos qué es lo que pasa".

Muy agradecido por el cariño recibido estos últimos días, Diego Matamoros ha tenido unas palabras hacia sus seguidores por el apoyo. "Gracias a todos por los mensajes. No doy abasto con todo el cariño recibido. Sköll y Amarok van mejorando. Espero no volver a pasar por esto más veces en mi vida", ha escrito en un último story.

El caso ya está en manos de la Policía

Kiko Matamoros ha arrojado más detalles al asunto en "No somos nadie". Tal y como ha adelantado el colaborador, "la Policía ya está buscando a los responsables. "Han estado a punto de morir los dos y espero que la Guardia Civil tome cuenta de la denuncia. Es un delito", ha señalado el televisivo. Por suerte, "los perros están ya en casa", aunque "han pasado días muy complicados".