María del Monte festeja una alegría familia horas después de ver a Antonio Tejado hundido

Poco a poco se van dando pasos necesarios para que la justicia se pronuncie. María del Monte está ansiosa por cerrar el durísimo capítulo que sufrió hace dos veranos, cuando ella y su esposa, Inmaculada Casal, sufrieron un asalto en su casa de Sevilla. Un grupo de ladrones entró en su domicilio y se llevaron un botín millonario, pero les dejaron el susto en el cuerpo al ser maniatadas y amenazadas de muerte durante el atraco. Meses después la angustia creció, cuando se produjo la detención deAntonio Tejado, acusado por la policía como posible “autor intelectual” del crimen.

Se le adjudican cinco supuestos delitos y se piden contra él hasta 30 años de cárcel. Ha pasado ya una temporada entre rejas, aunque de forma provisional. Salió de la prisión para trabajar su defensa con su abogado, mientras pasa a firmar dos veces al mes, realizando con ello un incómodo paseíllo frente a la prensa. Los micrófonos tratan de sacarle alguna declaración en sus visitas cada dos semanas, pero él guarda silencio. Defiende su inocencia y confía en la justicia, aunque su tía no confía tanto en él y sus amigos, acusados de banda criminal especializados en robos que empleaban una brutal violencia en sus asaltos.

María del Monte rompe su silencio ante las novedades

La cantante se ha pronunciado ya sobre las últimas novedades en el caso. Este martes 11 de noviembre, Antonio Tejado ha acudido a los juzgados de Sevilla. Tenía citada la recogida de una notificación oficial. Se trataba del anuncio del auto de apertura de juicio oral por el robo en la casa de su tía el pasado 25 de agosto de 2023. No ha querido hacer declaraciones y ha seguido su paso firme al saberse grabado por las cámaras, mientras esquivaba las preguntas y los micrófonos. Tiene un horizonte judicial delicado, pues piden contra él 30 años de prisión, además de una multa de 639.000 euros. También se juega el cariño y respeto de la familia.

Antonio Tejado llegando a los Juzgados de Sevilla Gtres

Horas después de que Antonio Tejado acudiese a los juzgados de Sevilla, María del Monte ha roto su silencio. Ahora bien, lo hace en su tónica habitual de no adelantarse a la decisión del juez, dejar que la justicia siga su curso, que los responsables hagan su trabajo y que los acusados terminen pagando por tanto dolor ocasionado. Si entre ellos está su sobrino, le dolerá aún más, pero ha tenido mucho tiempo para ir asimilando esta posibilidad. Pero este dolor sabe algo más dulce al coincidir con el nacimiento de un nuevo sobrino-nieto.

Esta es la excusa que ha sacado de su escondite a María del Monte en un día clave para Antonio Tejado. Mientras él rendía cuentas con la justicia, ella daba la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. “¡Bienvenido a nuestras vidas! Hay momentos que te dan felicidad, luz, alegría… sin duda, tu nacimiento ha sido uno de ellos”, ha escrito la propia artista en su Instagram, como acompañamiento a un carrusel de fotografías del recién nacido. “En el juego de la vida, unos se van y otros vienen. Unas veces se gana y otras se pierde, pero hay que seguir viviendo. Mi nuevo sobrino-nieto es un muñeco”, presumía encantada con su llegada.

María del Monte no quiere decir nada sobre Antonio Tejado. Era su sobrino favorito, con el que mejor vínculo atesoraba, pero se ha sentido traicionada. La justicia dirá si sus sospechas son ciertas o no, pero mientras tanto guarda silencio y deja que el tiempo ponga a cada uno en su sitio. Pero, además, en este tiempo saborea con más ganas que nunca lo bueno que la vida le pone en su camino, como este nuevo bebé llegado a la familia: “Su sonrisa ilumina cualquier oscuridad, su mirada, con tan solo tres días, es penetrante y firme. Que la vida lo cuida, que tenga mucha salud, que sea feliz y un hombre de bien. Que no se olvide que el respeto, la educación y la libertad son valores esenciales. Recibirá todo el amor, por eso confío que ofrezca lo mismo. Todos hemos celebrado tu llegada. Tanto los presentes como los que están en la habitación de al lado (hay cosas que se sienten). Que tu sontisa ilumine tu vida y las nuestras y que las de los demás te iluminen a ti. Bienvenido, eres muy pequeño y espero disfrutarte mucho. Te quiero”, le dedica.