Una sorpresa de cumpleaños y un beso en plena calle: lrene Rosales afianza su relación con Guillermo tras la ruptura de Kiko Rivera

Tras la entrevista de Irene Rosales en una revista y un programa de televisión, Kiko Rivera rompió su silencio sobre su divorcio el pasado fin de semana en “¡De viernes!”. El hijo de Isabel Pantoja visitó un plató tras cuatro años alejado de los medios y arrojó luz sobre las razones que le llevaron a separarse de la madre de sus dos hijas pequeñas, desvelando que fue él quien dio el paso al frente.

“He visto como mi matrimonio se ha ido apagando, parecíamos compañeros de piso. Pero al final cuando uno lleva tantos años se convierte en una costumbre, piensas en las pequeñas y no te atreves a tomar una decisión”, explicó Kiko a lo largo de su intervención.

Además, arrojó la sombra de la duda sobre la fecha en la que Irene Rosales comenzó su nuevo romance con Guillermo, el hombre con el que parece haber pasado página tras su ruptura con Rivera. Según los allegados al DJ, “no le salen las cuentas”.

Una insinuación que no hizo ni pizca de gracia a Irene Rosales, que no dudó en dar la cara por Guillermo y abroncar públicamente a Kiko Rivera, a quien recordó que su nueva pareja no es un personaje público: “No tengo que aclarar nada de eso porque Guillermo no ha hablado nada de su vida privada, por lo tanto, nadie tiene que hablar de la vida privada de Guillermo”, sentenció la exnuera de Isabel Pantoja, visiblemente molesta.

Demostrando que su relación con Guillermo va viento en popa y que la entrevista de Kiko Rivera no ha afectado en absoluto a su romance, Irene Rosales se ha dejado ver acompañada de su nuevo novio en la celebración de su cumpleaños.

Irene Rosales da la espalda a Kiko Rivera y presume de felicidad con Guillermo en su cumpleaños: "Todo muy bien. ¡Todo!" Europa Press

“Todo está muy bien”, ha señalado una feliz Irene Rosales ante las cámaras de la agencia Europa Press, cuyos reporteros la abordaron a la salida de la celebración del cumpleaños de Guillermo. Tan simpática como siempre, bromeó ante la pregunta sobre el regalo que había hecho a su pareja: “¡Sorpresa! Eso se queda para mí y para él”.

Una imagen de felicidad que puede no sentar muy bien a Kiko Rivera y que volverá a repetirse este miércoles en la portada de una revista del corazón, que publicará en su primera página una fotografía de Irene Rosales dando rienda suelta a su pasión en plena calle con Guillermo, con quien se funde en un apasionado beso.