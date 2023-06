Diego Matamoros preocupa y mucho por sus problemas de salud: "Casi me muero al llegar a la boda de mi padre"

Diego Matamoros preocupó a todos cuando el pasado sábado estuvo a punto de no acudir a la boda de su padre, Kiko Matamoros, debido a problemas de salud. Y es que, horas antes de la ceremonia, el influencer sufría unas arritmias que por poco impiden que estuviese al lado de su progenitor en el día más feliz de su vida. "Estoy un poco tocado porque me ha sentado mal la comida pero no quería perderme la boda de mi padre", confesó a los medios.

Diego Matamoros, ingresado de urgencia Instagram

Una semana después de la boda, Diego ha revelado que todavía no ha superado sus pequeños problemas: "Estoy hecho un cuadro. Lo de la espalda desde que hace dos semanas me infiltraron, bien, pero lo de las arritmias del otro día es un poco más complicado. Me he tirado cinco días bastante malo. He estado que no he dormido, que he estado tirado en un sofá muriéndome y poco más. Ahora ya llevo dos días mejor" ha explicado, reconociendo que "tendría que haber ido al hospital pero hice las cosas mal. Fui cabezón, he ido arrastrando este tema y llegué a la boda de mi padre casi muriéndome".

Diego Matamoros y Marta Riumbau en la boda de su padre, Kiko, Matamoros, y Marta López Álamo GTRES

Pero Diego no está solo. A su lado en estos delicados momentos se encuentra su pareja, Marta Riumbau, con la que no descarta pasar por el altar y tampoco tener un hijo: "Yo ya me he casado, me he divorciado y Marta también, y a lo mejor hinco la rodilla, pero antes de eso tengo un hijo. Pongo a mi padre de doble abuelo", concluye entre risas.