El divertido vídeo de Alba Díaz, con su novio como comentarista

Alba Díaz ha publicado un divertido vídeo "Get Ready With Me" en el que muestra sus últimas propuestas de looks. En él se ve a la influencer eligiendo ropa para su día a día, pero con los hilarantes comentarios de su novio, Marcos Terrones. Unos "apuntes" que provocan la risa de la hija de Vicky Martín Berrocal. El vídeo comienza con una frase de su pareja en la que dice: "Vístete conmigo para ir a comprar huevos de cocodrilo al mercado".

Tras mostrar su primer outfit, una falda elástica larga marrón claro, Terrones apunta: "Cojo esta falda que pega bastante con el color de los huevos. Me hace un culo brutal". Al tiempo, Alba enseña una sudadera del mismo tono con el consiguiente comentario: "Esta sudadera la he cosido yo misma esta mañana mientras desayunaba”. El vídeo continúa con Díaz mostrando una gabardina blanca, y Terrones comenta: "Ahora sí que sí, puedo ir a investigar un caso de luciérnagas que duermen muy mal", refiriéndose al detective Inspector Gadget.

Con respecto al calzado, también hay comentario. La influencer elige unos mocasines marrones que su novio califica de "zapatillas para estar por casa".

No son los únicos comentarios del vídeo: "Me estaba paseando por Sol y he comprado esto en el top manta", "este es el Gucci que se lo robé a la Vicky" (haciendo referencia a su madre), y añade: "Papel dentro del bolso para que parezca que llevo algo". El vídeo termina con la frase: "Estamos listas para ir a comprar nuestros huevos al mercado. Soy la tía más guapa del mundo. Y ahora me voy, que he quedado con Kim Kardashian".

Un vídeo que muestra la complicidad de la pareja que lleva casio un año de relación.