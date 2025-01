El dolor infinito de una madre llamada Anabel

Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez se encuentran en unos momentos de sus vidas muy difíciles. Su hija Alma, de poco menos de dos meses, se encuentra ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, desde el jueves 9 de enero. Los padres decidieron desde el principio mantener su privacidad y no ha trascendido públicamente la afección que padece la bebé. Lo único que se sabía en esos primeros días era constatar la gravedad de lo que estaba sucediendo en la UMI (Unidad de Medicina Intensiva) de dicho centro hospitalario. El viernes pasado viajaron a la isla Isabel Pantoja y sus hijos Isa y Kiko y su hermano Agustín. No hubo reencuentro. Lo importante como, nos dicen, era no crear más tensión de la que ya por si existía. Y así ha sido.

A la hora de cerrar este reportaje las noticias extraoficiales del estado de Alma son esperanzadoras. «En estas situaciones que el enfermo se mantenga estable ya es una buena noticia. Los recién nacidos son fuertes», nos aseguran varios pediatras. Por lo tanto, esta evolución de estabilidad sería una de las mejores noticias que los padres, familia y amigos podrían recibir. Y prueba de ello sería que Anabel ha comenzado a contestar a los whatsapp como confirmaba Leticia Requejo en TardeAR.

Anabel Pantoja. Gtres

Siempre ha estado muy unida a su tía Isabel Pantoja y más que sobrina ha sido otra hija más. Con el tiempo se convirtió en ayudante de su tía Isabel en las giras. Anabel, de buen carácter, divertida y poco dada a entrar en guerras mediáticas, sabía salir de los enredos familiares. Después llegaron los líos de sus primos Isa y Kiko y ella sabía salir airosa con su famosa frase «no me consta». Dejó la televisión más agresiva y se montó su propia empresa comercializando bisutería, bikinis y bañadores. Se instaló en Canarias con el que era su marido en aquel momento. Se divorció y continuó en su paraíso elegido donde dio a luz a su hija Alma. El éxito le llegó en el confinamiento. En la actualidad tiene más de dos millones de seguidores con un gran seguimiento del mundo coreano. En esas realidades mostraba sus menús, su tabla de ejercicios que bautizó con el nombre de «Ponte a Panto» sus bailes y mostrando su cuerpo que nada tenía que ver con el de las modelos perfectas. Cuando llegó la maternidad, que era lo más importante de su vida porque siempre quiso ser mamá, fue contando mes a mes su transformación. Y lo mismo cuando nació Alma. Uno de sus últimos vídeos fue una carta de Alma por Reyes Magos en la que pedía ir a ver los delfines con sus papás. Seguro que este deseo se cumplirá.