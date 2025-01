La drástica decisión que ha tomado Elena Tablada con su hija por petición de Javier Ungría

Elena Tablada ha reaparecido ante las cámaras esta mañana durante la presentación de las últimas novedades de "Mimma Gallery" en San Sebastián de los Reyes. Allí, la diseñadora se ha sincerado ante las cámaras sobre cómo ha empezado este 2025 y cómo está su actual relación con Javier Ungría tras su batalla judicial.

"2024 acabó muy bien y el 25 empezó muy bien, todo está fluyendo muy bien y tengo muchas ganas de vivir, experimentar, hacer cosas buenas...", ha declarado Elena Tablada, confesando que, de momento, no tiene la puerta abierta al amor ni ganas de enamorarse. "Llegará en el momento en el que yo esté preparada a abrirme al amor, ahora mismo no", ha añadido, explicando que su objetivo ahora mismo es centrarse en ella misma. "Quiero seguir conmigo, conseguir cosas que seguramente con pareja no podría, quiero realizarme como persona".

"Mi tiempo es muy valioso y ahora mismo estoy para mí y para la gente que quiero", ha expresado Tablada, feliz de haber aprendido a saber lo que quiere. "Ya sé poner mis límites, mis bases, sé lo que quiero, lo que no... por eso el día que conozca a alguien va a ser mucho más fructífero", ha confesado la diseñadora.

Su situación con Javier Ungría

Elena Tablada ha pasado totalmente página de Javier Ungría, el padre de su hija Camila. Tras ganar en los tribunales a su exmarido la custodia de la menor, la diseñadora ha desvelado la determinación que ha tenido que tomar con la pequeña por expresa petición del empresario: pixelar su cara en redes. Ahora, Tablada tendrá también que hacerlo con Camila al igual que con Ella, su primogénita fruto de su relación con Bisbal.

Sobre Javier Ungría , la televisiva ha declarado que "la situación se quedó en 2024, ahora estoy enfocada en mí y no quiero darle más bombo ni platillos a eso, que ya gracias a Dios se cerró". Eso sí, desea que su exmarido vuelva a encontrar el amor. "Me encantaría que consiguiera una pareja, cuanto antes mejor, a ver si hay suerte y ocurre".