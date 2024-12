Javier Ungría se pronuncia sobre la actual relación que mantiene con la madre de Elena Tablada

Elena Tablada se sentó el pasado viernes "¡De Viernes!" para contestar a Javier Ungría. El empresario fue como invitado al espacio de Mediaset hace tres semanas y la televisiva no dudó en responder a su ex en el mismo programa y contar su versión de los hechos, desde los motivos de su separación hasta el juicio por la custodia de su hija Camila.

Durante la entrevista, Elena Tablada también se sinceró sobre la actual relación que mantiene su madre con Javier Ungría, al que ha apoyado públicamente en más de una ocasión y se ha deshecho en halagos, independientemente de su batalla judicial. Aún así, a pesar de su polémica separación, la diseñadora no dudó en mandarle un mensaje conciliador a su ex. "Es el momento de aparcar nuestros egos y llegar a tener una relación mucho más estable por el bien de nuestra hija y también por nosotros", declaró en "'¡De Viernes!".

Javier Ungría y Elena Tablada GTRES

Tras este llamamiento, Javier Ungría ha roto su silencio en "Socialité" y ha respondido a Elena Tablada, muy sorprendido por su postura. Sobre la actual relación que mantiene con la abuela de su hija, el empresario no ha querido profundizar sobre el así, pero sí ha querido dejar claro que él quiere mantener esta cordialidad con la madre de su ex. "No va a cambiar mi relación con la abuela de Camila. Ojalá la tuviese mejor, pero tampoco quiero que esto le pase factura a la madre de Elena, cada uno en su sitio y tan amigos", ha expresado el exconcursante de "Supervivientes" sobre su exsuegra, dejando entrever que entre ellos hay muy buena sintonía.

Respecto a las conciliadoras palabras de Elena Tablada, Javier Ungría también le ha tendido la mano. "Siempre he estado dispuesto a que haya paz. Imagino que ella es la última que va a hablar. Yo ya no quiero decir nada más, encantado de cerrar este tema", ha finalizado el empresario, dejando la puerta abierta a un posible acercamiento entre ambos y enterrando el hacha de guerra.