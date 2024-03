El duro mensaje de Elena Tablada para David Bisbal y Javier Ungría en su despedida de "Bailando con las estrellas"

El concurso "Bailando con las estrellas" llega ya a su recta final. Son muchas las técnicas de baile que están aprendiendo los concursantes a lo largo de cada semana, pero en esa convivencia están surgiendo también enfrentamientos. En especial el sufrido por Elena Tablada con su bailarín. Por ese motivo, Tablada estaba nominada esta semana. La diseñadora ha querido aprovechar para enviar un mensaje a sus dos ex, David Bisbal y Javier Ungría.

La concursante no ha terminado de congeniar con su compañero de baile y así lo llevan expresando durante varias semanas. Además, el programa ha emitido varios vídeos de la pareja de baile en los que la tensión entre ambos es más que evidente. Por ello, este sábado han procedido al cambio de bailarín para que la hispanocubana pudiera sentirse más cómoda en el día en el que se jugaba la permanencia en el programa.

Adrián Esperón renunció la semana pasada a seguir compartiendo su tiempo de danza junto a Elena. Sin embargo, los dos han tenido tiempo de despedirse, tal y como ha mostrado el propio programa. “Cuando he visto a Elena estaba nervioso”, confesaba Adrián. “Después de la gala pasada hay muchas cosas que me han dolido mucho y que no considero que deberíamos seguir como un equipo”, se sinceraba Tablada.

Lo que nadie se esperaba en el concurso es que Tablada aprovechara para acordarse de los padres de sus hijas a los que ha dejado un importante mensaje: "El tiempo que yo esté aquí quiero disfrutarlo, quiero aprender y crecer como ser humano y como bailarina".