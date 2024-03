Marta Riesco señala a Agustín Etienne como culpable de su no cita con Javier Ungría: "No creo que le caiga muy en gracia"

Hace cuatro días Marta Riesco destapó a través de Instagram el vínculo especial que tenía con Javier Ungría. Ahora que el empresario está de actualidad por ser participante de "Supervivientes", la exreportera contó a todos sus seguidores la relación que había forjado con el ex de Elena Tablada. Aunque nunca llegaron a quedar en persona, la pareja ha estado en contacto todo este último año y Marta Riesco está muy interesada por el empresario. Hasta tal punto, que ha desvelado sus futuras intenciones con Ungría cuando vuelva de Honduras.

Marta Riesco desvela su relación con Javier Ungría Instagram

Ahora, en su última aparición ante los medios, Marta Riesco ha señalado a Agustín Etienne, pareja actual de Olga Moreno y representante del empresario, como uno de los posibles motivos por los que Ungría decidió declinar la última invitación que le propuso la exreportera antes de partir a "Supervivientes". La televisiva, que ha admitido que se lleva "bastante mal" con Etienne, pensó que el novio de Olga pudo condicionar su cita con el empresario: "No creo que le caiga muy en gracia, y llegué a pensar que cuando Javier le dijo a Agustín "voy a quedar con Marta", Agustín diría "no". Entonces me canceló la cita". Aún así, no pierde la esperanza de quedar con él y está convencida de que se producirá ese esperado encuentro." Le voy a conocer. Y lo guapo que va a venir de "Supervivientes" tan moreno y con esos ojazos", ha sentenciado sobre el asunto, entre risas.

Mientras Marta Riesco está en España hablado de Javier Ungría y del vínculo tan especial que han mantenido estos últimos meses, el empresario desconoce que la exreportera ha destapado su relación y se encuentra ajeno a cualquier información del exterior en "Supervivientes". ¿Cómo reaccionará el ex de Elena Tablada cuando regrese Honduras?¿Le concederá finalmente la cita a la exreportera?