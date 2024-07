Alejandra Rubio califica de "vago" a Bigote Arrocet

Hubo un tiempo en el que Alejandra Rubio y Edmundo “Bigote” Arrocet mantenían una buena relación, pero las circunstancias de la vida les han distanciado tanto que ahora les vemos enfrentados públicamente en una lucha inesperada en los medios.

Las declaraciones del humorista, acusando a la hija de Terelu Campos de haber sucumbido a la vida fácil, vamos, a vivir del cuento, aprovechándose de las influencias familiares para abrirse paso en el mundo televisivo.

Alejandra no ha tardado en responder al que fuera pareja sentimental de su abuela, María Teresa Campos. Y asegura, rotundamente, que “yo no he sucumbido a la vida fácil, estoy en mi programa trabajando todos los días. El que ha sucumbido a la vida fácil fuiste tú gracias a mi abuela. No pertenece a nuestra familia ni a nuestra vida, pero sigue aprovechándose de la relación que tuvo con mi abuela porque le viene muy bien”. Vamos, que le tacha de vago y vividor.

Alejandra Rubio Telecinco

La colaboradora de “Así es la vida”, a pesar de la ilusión por su primer embarazo, se siente agobiada por lo que ella denomina como acoso de la Prensa y por el ataque inesperado de Arrocet. Además, los últimos rumores apuntan a que su relación sentimental con Carlo Costanzia, futuro padre del bebé que viene en camino, no sería tan idílica como ambos intentan aparentar. Se habla incluso de la presunta frialdad con la que el hispanoitaliano trata a su novia. Ausencia de escenas de cariño y escaso interés por formalizar con todas las de la ley esta unión. Aún así, la nieta de la Campos desmiente que exista ese distanciamiento…

Tanto Alejandra como Carlo dejaron muy claro que en sus planes inmediatos no entra la posibilidad de una boda, y tampoco se les ve propensos a casarse en un futuro. Por el momento, cada uno vive en su casa, él en un barrio obrero madrileño y ella en otro mucho más lujoso, cerca de su madre y de su tía Carmen.