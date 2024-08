Paola Olmedo no se corta y desvela cómo es su actual relación con José María Almoguera tras sus últimas fotografías con otra chica

José María Almoguera es uno de los protagonistas de la actualidad social de esta semana a raíz de la publicación de la revista "Semana" en la que aparecía besándose con una misteriosa joven, tan solo tres meses después de anunciar su separación con Paola Olmedo, la madre de su hijo Marc de apenas un año de edad.

La noticia ha generado un gran revuelo mediático, incluida a la exnuera de Carmen Borrego, que no ha tardado en reaccionar públicamente tras la inesperada portada de su exmarido con otra mujer. El mismo miércoles, día en el que se publicó la portada, Paola Olmedo declaró ante las cámaras que "hakuna matata" y que alegra por José María porque ambos deben continuar con sus respectivas vidas tras su ruptura.

Paola Olmedo aclara los rumores sobre su relación actual con José María Almoguera Europa Press

Ahora, la esteticista ha vuelto a pronunciarse sobre el asunto y ha desvelado cómo es realmente la relación que mantiene con el hijo de Carmen Borrego en la actualidad tras su separación. Aunque en un principio ha querido mantenerse al margen de la nueva situación sentimental de su marido y ha pedido privacidad a los medios, finalmente ha dado un paso al frente y ha despejado todas las dudas sobre cómo se llevan ahora mismo, asegurando que su relación "es cordial" y "siempre está bien", motivo por el que "no hay nada que contar". Parece ser que a Paola Olmedo no le ha afectado que su exmarido se haya ilusionado de nuevo en el amor y no se siente traicionada por el joven. "Estoy super bien, me encanta mi tranquilidad y quiero seguir teniéndola", ha reiterado la esteticien sobre cómo se encuentra.

El clan Campos, protagonista indiscutible de la crónica social

Este año está siendo de lo más ajetreado para el clan Campos y ha acaparado todos los titulares de la crónica social de nuestro país. José María Almoguera le ha tomado el relevo a su prima Alejandra Rubio, que, durante semanas, estuvo en el punto de mira tras anunciar que estaba esperando su primer hijo en común con Carlo Costanzia. Ahora que se ha rebajado la presión mediática, el hijo de Carmen Borrego vuelve a la palestra por su posible nueva ilusión sentimental.