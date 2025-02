El emotivo recuerdo de Paz Padilla a su hermano Luis, fallecido hace cuatro meses

Hace cuatro meses que Paz Padilla recibió la triste noticia del repentino fallecimiento de su hermano Luis, de 57 años. Hoy ha querido recordarle publicando un conmovedor mensaje en las redes sociales. La humorista ha compartido unas imágenes de su hermano acompañadas de unas emotivas palabras. En alguna de las imágenes se ve a Luis disfrutando de un viaje que hicieron a India juntos.

La humorista ha confesado lo mucho que echa de menos a su hermano y con una voz en off ha leído el siguiente texto: "Hoy mi corazón vuelve a despertarse bajo un llanto ensordecedor. El calendario le pone fecha a tu trascender. Ayer una amiga mía, muy religiosa, me dijo Dios también nos dio las lágrimas para que limpiáramos nuestra alma del dolor. Deja que ellas recorran tus mejillas como un grifo roto. Estamos limpiando. Sé que todo lo que vive debe morir. Pero también siento que todo lo que muere, no deja de vivir. Te quiero, hermano".

En la publicación menciona también a su sobrina, hija de su hermano Luis, con la que mantiene una mayor unión desde la triste pérdida de su padre. Llegaron incluso a tatuarse juntas una trompeta en homenaje a uno de los hombres de sus vidas.

Tras este homenaje, Paz Padilla celebrará el próximo domingo, 23 de febrero, el cumpleaños de su hija, la influencer Anna Ferrer. Un día feliz para toda la familia.