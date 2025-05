El enigmático nuevo documental de Miguel Ángel Muñoz: "Va a ser algo muy personal"

“100 días con la Tata” se ha convertido en una de las obras más representativas de Miguel Ángel Muñoz. El artista debutó como director de documental con un proyecto que cautivó a millones de espectadores por la bonita y especial relación que mantenía con Luisa Cantero Sánchez, la hermana de su bisabuela. Una pieza que además constituye un buen recuerdo de sus mejores momentos juntos ahora que ya no está.

“Gracias a su generosidad y a lo importante que yo vi en nuestra relación para compartir con el mundo, tomé esa decisión de poder enseñarlo. Su ausencia la llevo con mucha dificultad, el duelo es diferente para cada uno. Supongo que para todos es complejo, no han pasado ni dos años y parece que fue ayer (cuando falleció). Hay que seguir adelante, a veces con una sonrisa y otras con lágrimas. Tengo que reconocer que se lleva con mucha dificultad”, reconocía Muñoz ante LA RAZÓN en la alfombra roja de la pasada edición de la Gala People in Red Barcelona.

El nuevo documental de Miguel Ángel Muñoz

Desde el momento en que dirigió ese primer documental, y teniendo en cuenta la buena acogida que tuvo, el artista tenía claro que quería volver a grabar un proyecto sobre algún episodio destacado de su vida, y así ha sido.

Miguel Ángel Muñoz celebra que su nuevo documental está a punto de ver la luz, y aunque se muestra hermético y reservado sobre la historia que contará, sí avanza que se tratará de algo “muy personal y especial” que vivió el año pasado.

“Me he animado a realizar otra película documental de la que no os puedo adelantar mucho. Hace dos años me puse a competir como piloto de carreras por primera vez en mi vida, en circuitos de Fórmula 1, y pensé que si ocurría algo extraordinario a lo largo de toda la competición, habría algo que contar. Efectivamente, ocurrió algo muy importante fuera y dentro de la competición, así que en breve os podré avanzar más sobre esto”.

"Tengo el corazón contento y lleno de alegría, pero no te voy a contar si tengo novia"

Quién sabe si Muñoz ha encontrado el amor sobre las pistas, aunque tan reservado como siempre, sentencia: “Tengo el corazón contento y lleno de alegría, pero no te voy a contar si tengo novia o no”.

Aunque también encadena trabajos como actor y se plantea volver a presentar un reality show, como “Pekín Express” en Max, la plataforma de HBO, Miguel Ángel Muñoz explica que le apetece seguir descubriendo su faceta de director: “Es una faceta que descubrí cuando dirigí ‘100 días con la Tata', pero estaba en mi mente desde hacía mucho tiempo. Siempre he tenido ganas de ponerme detrás de la cámara, aunque no sabía que iba a ser con algo tan especial como la película que hice con ella. Ahora, de nuevo, dirijo algo muy personal que tampoco estaba en mi cabeza ni en mis planes, pero he sentido la necesidad de compartir algo que ha sido muy importante para mí el año pasado”.