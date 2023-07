Esta es la carta póstuma que la Tata dejó a Miguel Ángel Muñoz

La Tata se había convertido en una más tras su popularidad compartiendo vídeos en las redes sociales junto a su sobrino Miguel Ángel Muñoz. Por eso, su muerte el pasado fin de semana ha dejado desolado no solo al actor sino también a sus miles de seguidores.

La Tata además, antes de fallecer, dejó una carta escrita que quería que saliera a la luz al morir. Quería agradecer a todos haberla acompañado en su camino, unas palabras que llegan desde el cielo y que el actor ha dejado en sus redes sociales. Para Miguel Ángel Muñoz, la Tata era como una segunda madre.

En una carta dedicada "a su maestra, musa y gran amor", el actor ha querido también rendir homenaje al amor de su vida y también tener este gesto con los casi 400.000 seguidores que le acompañan en sus redes. Fue el propio Miguel Ángel quien anunció a su "familia virtual" el fallecimiento de la Tata a los 98 años.

Era tan fuerte el vínculo entre tía y sobrino que llegaron a grabar durante el confinamiento "100 días con la Tata" proyecto que llegó a los cines y que se estrenó en la plataforma Netflix.

Reproducimos a continuación las carta íntegra de la Tata:

"Os escribo estas palabras desde el cielo. Sí, hablé con Miguelito antes de marcharme para poder despedirme de todas vosotras a través de este mensajito. Por eso ponemos esta fotito juntos despedirme porque hemos estado juntitos hasta el final, como cuando era así de pequeñito y yo me lo llevaba al trabajo. Os doy las gracias por haber sido tan buenas y cariñosas conmigo, creo que no me merezco tanto amor, aunque el niño me diga que sí. Me habéis dado la vida durante todo este tiempo en que el internet apareció en nuestras vidas cuando hacíamos nuestro programa 'Cuarentata' y después con todo lo que me habéis escrito tan bonito por la película #100DIASCONLATATA. Me voy al cielo, AGRADECIDA, FELIZ y llena de AMOR. Son muchos añitos los que tengo (98) y nunca me pudiera haber imaginado todo lo que he vivido en estos últimos años de mi vida.

Os deseo mucha salud para todas y que disfrutéis la vida porque es con lo que os vais a quedar. Aquí uno no se trae nada más que lo vivido, así que sed buenas, sonreíd y amaos mucho. Yo he tenido la gran suerte de tener una relación llena de amor con Miguelito que me ha hecho querer vivir todos estos años por él y por lo felices que hemos sido juntos. Por mí, me hubiera ido al cielo hace ya 15 años, pero ha sido tan especial nuestra relación que merecía la pena seguir juntitos y ayudarle a estar preparado para este momento. Ahora sí os digo, que aquí se está muy bien y que yo soy feliz de haber venido ya. Lo necesitaba y Miguelito ha sido valiente para acompañarme hasta el último momento dándome la manita como yo hice con mi mamá. Ha sido muy bueno y se lo agradezco mucho".

Ahora, entre los planes de Miguel Ángel Muñoz está la creación de una fundación con el nombre de la Tata, cuyo proyecto se desconoce, pero que a buen seguro verá la luz próximamente.