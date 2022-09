Miguel Ángel Muñoz: “Hago terapia semanal desde hace 15 años”

Lleva casi treinta años encima de las tablas, y su nombre es sinónimo de lo que es saber mantenerse en el gremio de la interpretación. Ha hecho prácticamente de todo a lo largo de su carrera, y en la actualidad se encuentra inmerso en varios proyectos, tanto a nivel nacional como internacional. Su implicación llega hasta el punto de no haber tenido vacaciones durante un verano en el que muchos han aprovechado para vivirlo al máximo y por los dos anteriores. Le pillamos con su coche Wabi, ya que es embajador de esta marca que augura un nuevo modelo de movilidad a la carta. Pasen y lean las vivencias del Miguel Ángel Muñoz más emotivo.

¿Cómo se presenta «la vuelta al cole» para Miguel Ángel Muñoz?

No he tenido vuelta al cole porque no me he ido de vacaciones este año, exceptuando alguna escapada puntual (risas). A la vez que he estado rodando «Upa Next» he estado –y sigo– con mi obra de teatro, y también con una película que he hecho para Netflix con la cantante Aitana. También estuve con el rodaje de Bosé, donde he interpretado a Julio Iglesias. Ahora, que es lo más importante que tengo, estreno la película «Daddy Daughter Trip» el día 26 de septiembre en Estados Unidos. Estoy muy pero que muy contento

Y no es para menos teniendo en cuenta todo lo que cuenta... ¿Qué le ha supuesto el salto a Estados Unidos?

Tengo pendiente una película con Andy García y Sharon Stone en la que ella es la protagonista, pero es cierto que en los últimos años me he centrado en estar aquí en España, sobre todo para estar cerca de mi Tata.

Muchos ven en ustedes el ejemplo de amor puro y verdadero en estos tiempos de crispación

Sigo sorprendido por el éxito que ha tenido «100 días con la Tata». Es algo que rodé por una necesidad personal, y que eso haya transmitido unos valores, y más en estos tiempos que corren, me hace muy feliz. El poder aportar contenido puro, sano y conmovedor es muy bonito. Ella es una mujer de otro planeta, porque esto no le ha cambiado nada la vida a los 97 años que tiene.

En la imagen el actor Miguel Ángel Muñoz posa para los gráficos FOTO: L. Rico EFE

Hace unos meses comentó en una entrevista, respecto a su abuela, algo así como que «el miedo a que ella se muera me impide disfrutar», ¿podría explicarlo?

Hay un momento en mi vida en que me doy cuenta de que mi Tata no es inmortal y me planteo si he hecho todo lo que me gustaría hacer con ella. Estoy viendo que me emociona y soy tan feliz con ella, que el miedo a que eso acabe me impide disfrutar sin tener que pensar que va a ser lo último que voy a vivir con ella.

¿Acude a terapia?

Llevo haciendo terapia semanal desde hace quince años. Para mí es igual de importante que el gimnasio para otras personas. La terapia siempre está en mi vida y mi psicólogo Antonio lleva viéndome la cara todas las semanas desde hace años. Para mí cada sesión tiene que ver con el crecimiento personal y con el ser más compasivo con el mundo que tenemos delante, no lo hago para solucionar un problema que tengo en ese momento enfrente (que también). Tener objetivos en la vida es muy importante. Esto es lo que me hace tener los pies en la tierra.

¿Qué le parece que personas que no se han formado en el mundo de interpretación o rostros de la televisión llenen salas de teatro?

Me parece que todo el mundo debe hacer lo que pueda y lo que quiera. Yo no soy nadie para decirle a alguien que no ha estudiado esto que no puede hacerlo. Si alguien tiene una oportunidad de demostrar el talento, ¿por qué no lo va a hacer? Al final, en la vida, la suerte es un factor muy importante que tenemos que aceptar. Hay personas con mucho talento que no tienen la oportunidad o no están en el momento exacto, y viceversa.

También son importantes las amistades...

Yo creo que no tanto como la gente cree. Puedes ser el hijo de Cristiano Ronaldo, pero si no juegas bien no vas a jugar en el Real Madrid. Si tu padre es productor y te produce una película, la puedes hacer, pero si no tienes talento no te van a dar un Goya.

Es muy receloso con su faceta privada, ¿participaría alguna vez en un reality?

A priori no me llama la atención, pero según van pasando los años he aprendido que uno no puede afirmar nada para siempre en la vida. Yo nunca pensé que iba a participar y ganar MasterChef, aunque es muy blanco. Tampoco pensé que iba a llenar un Palau Sant Jordi o que iba a cantar, ni otras muchas cosas.