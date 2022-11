Miguel Ángel Muñoz viaja a Las Vegas con una importante misión

Miguel Ángel Muñoz está imparable y es que su documental ‘100 días con la Tata’ no para de darle buenas noticias. Hace tan solo unas semanas recibía el galardón de los V Premios Corazón de Oro de la ONG aragonesa Believe in Art por su “valioso testimonio sobre el amor y el cuidado que merecen los ancianos en estos tiempos en el que la autenticidad es más necesaria que nunca” y por visibilizar la historia con su tata Luisa Cantero, de 95 años, a través de las redes sociales durante la pandemia. También recientemente fue premiado en el FesTVal 2022 y ahora conocemos que ha viajado a Las Vegas con una importarte misión.

Las Vegas se engalana para recibir esta noche la 65 edición de los premios de la música Latin Grammy, donde Beyoncé, Adele, Harry Styles y Lizzo copan las principales nominaciones, que también incluye entre los candidatos a Rosalía y Bad Bunny. Pero antes de conocer a los premiados, esta misma tarde se celebrará la Premiere de la gala, en la que Miguel Ángel Muñoz será uno de los protagonistas.

No es que el actor haya decidido pasarse al mundo de la canción sino que es el encargado, junto la cantautora costarricense Debi Nova, de presentar esta gala que calienta motores para una de las noches más importantes para la industria musical. También entregará uno de los galardones durante los Premios Grammy.

“El próximo jueves 17 presentaré la Premiere de los Latin Grammys a las 4PM y por la noche, a las 8PM participaré en la entrega de premios que emitirá Univision en directo! ¡Viva la música, la vida y vivan Las Vegas!”, desveló el Muñoz en sus redes sociales junto a varias fotografías en la ciudad de las luces y los casinos.

Boom 💥 Ya se puede contar todo!

El próximo jueves 17 presentaré la Premiere de los @LatinGRAMMYs a las 4PM y por la noche, a las 8PM participaré en la entrega de premios que emitirá @Univision en directo! 🤘🏽

Viva la música, la vida y vivan Las Vegas! 🎶 🕺🏻 pic.twitter.com/P8mQ5MD55a — Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) November 14, 2022

Tal y como hemos podido ver en sus stories de Instagram, después de varios ensayos, el actor se encuentra preparado y contando los minutos ya para debutar como presentador en EEUU.