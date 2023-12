Estalla la guerra entre Rosario Mohedano, TVE y Rocío Carrasco: "No voy a consentir que se me difame"

Rosario Mohedano ha vuelto a la carga contra un programa de televisión y sus colaboradores, pero en este caso no es de Telecinco, sino de Televisión Española. La sobrina de Rocío Jurado asegura que Laura Lobo, colaboradora de "Mañaneros", transmitió una información errónea "a propósito" con el único fin de "señalarme y hacerme un daño innecesario". La periodista manifestó, en boca de Rocío Carrasco, que la cantante fue la única que cobró por su actuación en "Rocío siempre" el especial de su tía que se emitió en la cadena pública poco antes de su muerte, un dato que la aludida niega tajantemente.

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano se puso en contacto con los responsables del programa para explicar que solo cobró los gastos derivados de su actuación, como el desplazamiento o las dietas, y que fue una cifra muy reducida en comparación con otros artistas que actuaron en la gala. "Televisión Española tiene todos los papeles para saber que lo digo es cierto, pero mirad cómo lían el asunto, ¿para qué? No lo sé, ¿para rellenar el programa? ¿Para hacer daño? ¿Para qué exactamente? Son periodistas y colaboradores que trabajan en una televisión pública e internacional, y no voy a consentir que se me difame más, y menos una televisión pública que tiene todas las respuestas", se ha quejado la cantante.

Mohedano culpa a Rocío Carrasco de haber publicado la información de su factura "con mala baba", para intentar hacer ver que fue la única que cobró por su actuación, y mantiene que solo se costearon sus gastos. Además, ha recordado otro delicado episodio que se produjo antes del especial y que, de ser cierto, no dejaría en muy buen lugar a su prima.

"Estaba en maquillaje y escuché que alguien decía que mi prima no quería que cantara en el especial. (...) Fui a su casa a pedirle explicaciones y me dijo: 'Prima, si piensas eso de mí, es que no me conoces. Tú eres la que mejor canta las canciones de mi madre (Rocío Jurado)'. Sin embargo, ahora me he dado cuenta, como todos los españoles, de lo que pensaba de verdad", comentó Rosario en "Xuntos en directo", un programa de la televisión autonómica gallega.

Rosario se refiere a la intervención de Rocío Carrasco en uno de los episodios de "En el nombre de Rocío", la segunda parte de su serie documental. La hija de Rocío Jurado manifestó que ella no quería que su prima actuara en el especial de su madre y que se le impuso, unas palabras que a las que ahora ha contestado Mohedano: "Fue tu madre la que quería que yo cantara con ella".