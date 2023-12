Este es el sexo del bebé que esperan Ana Boyer y Fernando Verdasco

El 2023 se despide con una gran sorpresa en la crónica social. Ana Boyer y Fernando Verdasco esperan su tercer hijo en común, un bebé muy esperado que la familia de Isabel Preysler recibirá con los brazos abiertos. "Enhorabuena, os queremos", dijo Tamara Falcó, la hermana de la futura mamá, que también ha declarado en varias ocasiones que le encantaría tener un hijo con su marido, Íñigo Onieva.

Boyer y Verdasco ampliarán a principios de primavera la bonita familia que han formado junto a los dos hijos que ya tienen: Miguel, de 4 años; y Mateo, de 3. Aunque están llevando este embarazo con mucha discreción, se acaba de dar a conocer el sexo del bebé que esperan, y la naturaleza les ha vuelto a sorprender con otro varón. Eso sí, de momento prefieren no compartir el nombre que han elegido o están barajando para el tercer niño.

Ana Boyer y Fernando Verdasco en la fiesta de preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva Gtres

Aunque una niña podría haber hecho las delicias de Ana Boyer, la futura mamá ya dejó claro que le es indiferente el sexo de su bebé y que lo único que espera es que sea sano. "Todavía no sabemos con seguridad si es un niño o una niña. Lo que nos importa es que esté sano, y el sexo que sea nos hará felices igual", expresó en la revista "¡Hola!".

Un nuevo nieto para Preysler

La llegada de este bebé ha llenado de ilusión a los padres, pero también al resto de la familia. Especialmente a Isabel Preysler, que disfruta mucho de la compañía de sus nietos. La Reina de corazones es muy familiar y le encanta pasar tiempo con los más pequeños de la casa, tal y como ella misma explicó en la presentación de su serie documental de Disney Plus "Isabel Preysler: Mi Navidad". "Con los nietos se me cae la baba. Ellos entran todo el rato en mi habitación por la mañana con sus juguetes, aunque a mí me gusta desayunar tranquila, pero a ellos les consiento todo".