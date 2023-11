Fernando Verdasco celebra sus 40 años en casa de Isabel Preysler: todas las fotos

La vida de Fernando Verdasco y Ana Boyer puede parecer idílica a ojos de algunos, pero lo cierto es que también resulta agotador vivir constantemente con una maleta. El trabajo del tenista les hace ir de un punto a otro de la geografía planetaria, pero también realizan escapadas familiares para disfrutar del tiempo libre con sus dos hijos, Miguel y Mateo. Así, en los últimos días les hemos visto compartiendo unos días en familia en Andorra, para después volver a recoger los bártulos y regresar a Madrid, donde se había orquestado una fiesta para celebrar el 40 cumpleaños del tenista. Una parada exprés antes de regresar a su hogar, fijado en Doha, Catar.

Ana Boyer y Fernando Verdasco con su hijo Instagram

Pero antes de volver donde han fijado su residencia, antes llegaba el momento de disfrutar de un bonito momento en familia y rodeado de sus seres queridos. Así, Fernando Verdasco ha soplado las velas por su 40 aniversario junto en casa de Isabel Preysler, como así se ha podido descubrir a través de las fotografías que su esposa ha publicado en su cuenta personal de Instagram. Unas imágenes que muestran la zona cubierta de la piscina, donde se reunieron las personas que conforman el núcleo duro de su existencia, en torno a la tradicional tarta de cumpleaños, que el tenista apagó con ayuda de su hijo mayor.

Acompañando a las fotografías de la feliz celebración del cumpleaños, Ana Boyer no dudó en dejar constancia de lo mucho que disfrutaron y, de paso, lo enamoradísima que está de su marido: “Ayer fue el cumple del mejor compañero de vida y padre del mundo. Te deseamos todo lo mejor siempre y, sobre todo, muchos cumples más a tu lado”, le dedicaba la hija de Isabel Preysler a su esposo, con el que el próximo mes de diciembre celebrará su sexto aniversario de bodas. Será el 7 de diciembre, que conmemorarán el día que sus caminos se unieron oficialmente bajo el juramento de un ‘sí, quiero’, que tuvo la paradisiaca isla de Mustique como telón de fondo.

Ana Boyer y Fernando Verdasco en la fiesta de preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva Gtres

Parece que la admiración de Ana Boyer por el padre de sus hijos es mayúscula. Más ahora que sabe que está en un momento de incertidumbre, pues ya ha expresado su deseo de retirarse de las pistas de tenis y comenzar a disfrutar de lo cosechado. Y es que el tenista, que está en el puesto 125 del listado de los mejores del mundo, ha cumplido 40 años y considera que es el momento de pensar en su jubilación deportiva: “Cumpliré 40 años en noviembre, tengo dos hijos y el mayor cumple cuatro años en marzo. Cuando empiece el colegio lo normal es que no esté viajando 30 semanas. Se me hará muy duro. Mentalmente lo tengo asimilado y si este año es el último no pasa nada. A todos los atletas les llega un día en el que tienen que parar por una razón u otra”, expresaba sus dudas Verdasco en una entrevista al diario ‘Marca’. Aún no ha dado el paso, pero los 40 que marcaba en su declaración ya han llegado.