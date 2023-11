Estela Grande, a quirófano por culpa de sus dolorosas menstruaciones

Estela Grande no atraviesa un buen momento personal. En el terreno amoroso está pasando por momentos de incertidumbre, cuando en las últimas semanas se ha hablado mucho sobre una supuesta infidelidad de Juan Iglesias, su novio futbolista del Getafe. Pero la exmujer de Diego Matamoros ahora tiene problemas más serios que atender, pues el dolor de su corazón maltrecho no es nada comparado con el problema de salud al que debe hacer frente. De hecho, para superarlo acaba de informar de que deberá ser intervenida quirúrgicamente, lo que ha trastocado sus planes y de lo que habla por fin ante sus seguidores.

La modelo había preferido callar sus dolores. Al menos sí aquellos que sufre cuando le llega la regla y padece un auténtico calvario. Nunca antes había puesto sobre el tapete informativo sus fuertes menstruaciones, pero en un ejemplo de visibilidad y normalidad, ha querido confesarse: “Me ha bajado la regla y yo tengo reglas muy malas. Ya os contaré, porque me tienen que operar. Entre eso, y el día de lluvia y viento, estoy fatal”, reconocía la influencer ante sus seguidores de Instagram, que pronto se han alarmado por conocer de pasada que tiene que ponerse en manos de un cirujano para solventar sus dolores.

Los dolores menstruales no son para todas por igual y hay mujeres que sufren más que otras. Estela Grande no se encuentra entre el club de las afortunadas, por lo que tiene que recurrir a remedios caseros para minimizar las molestias que sufre cada mes. Por un lado, la modelo no subestima el poder de los analgésicos para mantener el dolor controlado, pero también la aplicación de calor se ha convertido en uno de sus mejores aliados: “El calor en la zona de los ovarios es lo que mejor me funciona. Por si os sirve, yo tengo un cojín de hierbas. Lo caliento y me lo pongo. Por supuesto, también me tomo la pastilla para el dolor, pero esto me va muy bien”, reconoce para tratar de ayudar a otras en su misma situación.

Story de Estela Grande Instagram

Pero estos remedios caseros a los que recurre Estela Grande son solo un parche para aguantar los dolores de la mejor manera antes de entrar en quirófano. No ha querido profundizar demasiado en su intervención, al menos por el momento, pero la dismenorrea que padece le convierten en la paciente ideal para ser operada. Los síntomas de esta molestia se caracterizan por “calambres menstruales severos y frecuentes”, además del dolor ya mencionado. Eso sí, la diferencia podría estar en si siente estos dolores también antes de comenzar la menstruación o tan solo durante el manchado. Dará más detalles próximamente, cuando se acerque la fecha de la intervención, pues como influencer no suele guardarse detalle en la intimidad y más este tipo de cuestiones que pueden ayudar a otras jóvenes a sobrellevar sus propias molestias y romper tabúes a la hora de hablar de algo tan natural como la menstruación.