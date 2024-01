Eugenia Osborne se pronuncia sobre la nueva paternidad de Bertín Osborne

La noticia del esperado nacimiento del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne ha sido recibida con una tensión que va en aumento. La noticia la han dado a conocer en exclusiva en "Así es la Vida" y no han tardado en llegar las primeras reacciones de los familiares. En esta ocasión ha sido Eugenia Osborne, hija del cantante, quien ha querido transmitir un mensaje de alegría por la noticia, aunque se muestra prudente y no quiere adelantarse a los acontecimientos.

"Pues espero que haya salido todo muy bien y le doy la enhorabuena", comenzaba relatando al enterarse por los medios que ya tenía un nuevo hermanito. Desde hace algunos meses se había puesto sobre la mesa la intención de Bertín Osborne de pedir una prueba de paternidad en cuanto naciera el esperado niño. En caso de que la prueba fuera positiva se haría cargo de la manutención de este y trastocaría buena parte de su estructura. En un primer momento la familia del cantante no ha querido pronunciarse sobre la manera en la que se incluiría al pequeño: "Cuando llegue ese momento ya veremos", relataba Eugenia Osborne.

La hija del cantante siempre se ha mostrado muy cuidadosa en cuanto a su privacidad, pero no teme hacer frente a los medios y responder a las preguntas que surgen ahora ante el nuevo escenario con el que se presenta 2024. "No lo sé, yo me acabo de enterar ahora mismo", añadía Eugenia cuando le preguntaban si su padre se había enterado del nacimiento por Gabriela o por los medios.

Gabriela Guillén impone una condición a Bertín Osborne para hacerle la prueba de paternidad a su bebé EUROPAPRESS

El pasado 31 de diciembre Gabriela dio a luz en Madrid mientras Bertín se encontraba despidiendo el año con su familia en Sevilla. Lo único que queda por preguntarse es si el cantante se desplazará hasta la capital para conocer a su hijo. Según han revelado en "Así es la Vida", fuentes del entorno de Bertín indican que "quiere quedarse con su familia en Sevilla y no tiene intenciones de viajar a Madrid", aunque el cantante no ha querido pronunciarse personalmente y se mantiene alejado de la polémica. Sin embargo, los planes más inmediatos de Gabriela incluyen marcharse junto a su hijo de España, por lo que si no asiste en los próximos días a visitarlo podría estar una buena temporada alejado de su presunto hijo.

Bertín Osborne no ha confirmado ni desmentido nada. De hecho, ha sido tal su silencio que lleva varios días alejado de las redes sociales, no las ha empleado ni para felicitar el año a sus seguidores.