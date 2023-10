Eva González no quiere saber nada del amor: "Desde la soltería se está estupendamente"

Eva González sigue siendo uno de los personajes que más interés suscita en el mundo de la crónica social de nuestro país. A punto de cumplirse un año de su separación con Cayetano Rivera la modelo, en su última intervención ante los medios en el evento de la firma de moda infantil "Mayoral", ha hablado alto y claro sobre su nueva etapa como soltera y su no predisposición al amor.

La sevillana, en estos momentos, no se "plantea" volver a enamorarse de nuevo. "Estoy bien, está todo bien, el trabajo, que es lo más importante, está muy bien", ha señalado Eva sobre la etapa vital que está atravesando, dejando bien claro que tiene cerrada la puerta al amor. "Sinceramente no, estoy en un momento en mi vida en el que estoy muy volcada con mi hijo y con mi trabajo. Cuando no estoy trabajando estoy con él, no es una cosa que sea una prioridad en mi vida", ha señalado sobre el asunto.

Eva González GTRES

"No sé porque tenéis la manía de emparejar a las personas si yo estupendamente así. Estamos felices cada uno con lo suyo que es lo importante. Desde la soltería se está estupendamente", ha reiterado la presentadora, explicando que no es que "las ganas de enamorarse se hayan ido o hayan venido" sino de que "no es una cosa que me plantee porque mis prioridades en mi vida son mi hijo y mi trabajo y mi familia". "Estoy en un buen momento de mi vida y no tengo tiempo de más", ha sentenciado la modelo.

Sobre Cayetano Rivera, Eva González ha asegurado que está muy implicado en su hijo: "Claro que sí, es su padre". "No es el caso", ha declarado sobre si el torero, tras la separación, no se ha involucrado lo suficiente en el pequeño. "Nos compenetramos todo lo que se puede, claro que si", ha zanjado la presentadora sobre el asunto.