Eva González: "Tengo confianza en que Leonor llegue a reinar"

Era un 23 de marzo de 2003 en Marina d’Or (Castellón). Una corona y un preciado trozo de tela bordada la apellidaron Miss con solo 22 años y su vida, como la de la canción que catapultó a Julio Iglesias en la no tan lejana Benidorm, ya nunca fue igual. Dos décadas después de convertirse en la más guapa del reino, podemos decir que Eva González (Mairena de Alcor, Sevilla, 1980) está curtida en mil batallas. También en las de 'La Voz', el programa musical de talentos que conduce en Antena 3 y que cuenta por victorias los asaltos de los viernes noche. El show comenzó anoche la fase más decisiva, la de los asaltos, con los cantantes Pablo López y Malú como grandes protagonistas. Antonio Orozco y Luis Fonsi completan esta temporada el casting de coaches que escoltan a la sevillana desde sus sillones giratorios.

De padre agricultor y madre ama de casa, antes de afincarse con éxito en los dominios de Atresmedia, Eva González cautivó con su naturalidad y su desenvoltura como profesora en 'Los Serrano' y en la serie cómica 'La tira' (La Sexta). Luego llegarían varias temporadas triunfales de 'Se llama Copla' (Canal Sur) y el concurso culinario 'MasterChef' (RTVE). Cuando inesperadamente se mudó de la cadena pública, allá por octubre de 2018, la exmodelo ya había conocido al hombre de su vida: su hijo Cayetano, de cinco años, y el que mueve los volantes de su día a día. En unas horas, la mairenera, que estudiaba trabajo social cuando le llegó la fama, cumple 43. Una terminación que, hasta donde conocemos, suele traerle buena suerte.

La presentadora Eva González posa a su llegada a la gala benéfica Elle Cáncer Ball, en el Teatro Real. Mariscal EFE

Pregunta: Eva, ¿qué queda de aquella jovencísima de Mairena de Alcor y en qué ya no es la Miss (o la misma)?

Respuesta: Sigo siendo de Mairena del Alcor, sigo siendo Miss España 2003 y sigo evolucionando con el paso de los años, como cualquier persona normal, que es lo que me considero que soy.

P: Llego a la televisión nada más convertirse en Miss España, con una travesura digna de cómica norteamericana pero con la gracia del sur, ¿se atrevería con un show de «late night», si se lo propusieran?

R: No estaría mal. Siempre me he sentido muy cómoda en el humor y «la sinvergonzonería» que dan los lates.

P: El programa «La Voz» lidera las audiencias una temporada más en Antena ¿Cuáles son las fortalezas que les hacen ganar la batalla de los viernes por la noche?

R: Bueno, eso siempre depende de muchos factores que escapan a nuestro control. Yo puedo hablarte de lo bien hecho que está este programa y de los muchos ingredientes que tiene que hacen que al final el resultado sea un formato elegante, blanco, con emoción, humor y por supuesto... ¡Buena música!

P: Igual que hacen los artistas en su concurso musical, en las cadenas es habitual el «robo» de talentos. ¿Le han rondado desde la competencia?

R: Jajaja…En su día sí que pasó, pero, de momento, desde que estoy en «La Voz», no me ha ocurrido.

P: Ha confesado en redes hace unos días lo mucho que extraña a su padre, Manuel, que era agricultor y falleció hace diez años. ¿Qué recuerdos y enseñanzas tiene enraizados de esa infancia de tractor y sin festivos?

R: Tengo muchísimos. Pero si tuviera que quedarme con una lección de vida de mi padre Manuel (aunque me costaría elegir solo una) me quedaría sin duda con la manera que tuvo siempre de inculcarme que en el trabajo, el esfuerzo y la constancia, reside el éxito.

P: El último consejo que le ha dado su madre, Encarna, y ha seguido es...

R: Que el corazón manda, siempre.

P: ¿Le preocupa que el paso del tiempo aparte a las mujeres de la televisión o cree que vamos por buen camino?

R: Vamos por buen camino, pero queda aún mucho terreno por recorrer.

P: ¿De qué logro personal se siente más satisfecha?

R: Mi hijo.

P: Como le ha ocurrido a muchas de nuestras celebridades, ¿ha caído en las redes de la meditación, tan de moda, o donde esté la Virgen del Rocío que se quite...?

R: Yo tengo una visión bastante particular de todo esto y te aseguro que no está reñida una cosa con la otra.

P: La princesa Leonor ha cumplido 18 años y ha jurado la Constitución esta misma semana. En una encuesta, los españoles creen que va a mejorar la Monarquía y que va a ser una buena Reina. ¿Apoya esa emoción?

R: A mi particularmente me emocionó la jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Tengo confianza en que llegue a reinar porque pienso que es una niña que está preparándose muy bien y puede aportar mucho a nuestro país.

P: ¿Con qué director de cine o con qué proyecto volvería a caer en la tentación de ser actriz, Eva?

R: Ufff… Creo que si me llamase Pedro Almodóvar… a lo mejor caería. Jajaja…

P: Para terminar. Mañana, 5 de noviembre, cumple 43 años. ¿Nos puede desvelar su deseo?

R: No, que si no, no se cumple… Jajaja…